"Пенальти в игре с "Шахтером" не было": тренер "Руха" пожаловался на судью

Сегодня "Шахтер" обыграл "Рух" на столичном "Олимпийском" в матче 15-го тура Премьер-лиги. Победа над новичком далась "горнякам" непросто, и вопрос о победителе сняли с повестки только после второго гола.

Реклама

Однако главный тренер львовской команды Иван Федык считает, что судья перестарался и не должен был назначать 11-метровый в ворота "Руха". Слова специалиста приводит официальный сайт клуба:

"В первом тайме надо было реализовывать свои возможности. Моменты, чтобы забить гол, у нас были. Игра шла до второго гола. Пропустили с пенальти, которого, считаю, не было. Возьмите любую игру из Wyscout, в каждой можно найти хотя бы один момент, чтобы поставить такое пенальти. Соперник хорошо выходил из-под прессинга, играл в одно-два касания. Нам пришлось много играть в отборе, футболисты "верхней пятерки" выполнили большой объем работы, поэтому сделал ряд замен, чтобы освежить игру в атаке. Но после второго пропущенного мяча с такой командой, как "Шахтер", нам было трудно".

Львовский коллектив занимает 13-е, предпоследнее, место в чемпионате Украины. У него, как и у "Миная", 10 очков.

Читайте также: Вратарь "Руха" обматерил арбитра после красной карточки.

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Рух":

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама