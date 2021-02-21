Комфортна перемога перед "Маккабі": відео голів матчу "Шахтар" – "Рух"

"Гірники" розібралися з львів'янами і в гарному настрої готуватимуться до матчу Ліги Європи

Донецький "Шахтар" обіграв львівський "Рух" в матчі 15-го туру чемпіонату України. Вже на 9-й хвилині рахунок відкрив Тете, а в другому таймі перевагу "гірників" подвоїв Майкон, який реалізував пенальті. Ми проводили онлайн матчу "Шахтар" – "Рух"з докладним описом всіх ключових моментів.

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На останніх хвилинах воротар "Руху" Олександр Бандура отримав червону картку після того, як рефері використовував систему VAR. Голкіпер грубо звалив Корнієнка на куті штрафного майданчика.

Як мінімум на кілька годин "Шахтар" вийшов на перше місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, адже конкурент "гірників" на золоті медалі київське "Динамо" свій матч звітного туру ще не зіграло. Підопічні Мірчі Луческу о 19:30 зіграють проти чернігівської "Десни". Онлайн матчу "Десна" – "Динамо"є на нашому сайті.

"Шахтар" – "Рух" – 2:0

Голи: Тете (9), Майкон (60, пен)

"Шахтар": Трубін, Корнієнко, Вітао, Додо, Матвієнко, Алан Патрік (Маркос Антоніо, 70), Степаненко (Майкон, 46), Тете (Соломон, 70), Коноплянка (Тайсон, 70), Марлос, Мораес (Фернандо Педро, 77).

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"Рух": Бандура, Білий, Зец, Гагун, Мисик, Карасюк (Варфоломєєв, 90), Притула, Климчук (Лях, 66), Федорчук (Кухарук, 89), Бойчук (Русин, 66), Кухаревич (Кондраков, 61).

Попередження: Кухаревич (5), Вітао (31), Додо (39), Притула (49), Алан Патрік (55), Карасюк (59).

Вилучення: Бандура (90+5)

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Нагадаємо, що в наступний четвер "Шахтар" проведе матч-відповідь 1/16 фіналу проти "Маккабі". У першій зустрічі в Ізраїлі гірники здобули комфортну перемогу 2: 0. Відео голів та огляд матчу "Маккабі" – "Шахтар" є на нашому сайті.

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