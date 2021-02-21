"Шахтар" – "Рух": онлайн матчу Прем'єр-ліги

В 15 турі чемпіонату України "Шахтар" приймає "Рух" в Києві на "Олімпійському". Команди розташувалися на різних полюсах турнірної таблиці Прем'єр-ліги: "гірники" ведуть боротьбу за чемпіонство, "Рух" – за збереження прописки в елітному дивізіоні. Матч "Шахтар" – "Рух" розпочнеться о 17:00.

"Шахтар" – "Рух"

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В очікуванні поєдинку головних команд можна подивитися на матч молодіжних складів. Гра "Шахтар" – "Рух" в чемпіонаті U19 розпочнеться о 12:00.

"Шахтар" – "Рух": прогноз на матч

"Шахтар" – великий фаворит зустрічі. Коефіцієнт на перемогу команду Луїша Каштру становить всього 1.13, тоді як котирування на перемогу "Руху" – 24.0, на нічию – 7.70.

Отже, експерти підрахували наступні ймовірності результату матчу:

перемога "Шахтаря" – 84%

нічия – 12%

перемога "Руху" – 4%

Також аналітики букмекерських контор прогнозують велику кількість забитих голів.

"Шахтар" – "Рух": турнірна ситуація

Після 14 турів в турнірній таблиці чемпіонату України "гірники" посідають друге місце, відстаючи від "Динамо" на три очки. На третьому місці в УПЛ "Зоря" – луганський клуб "Шахтар" випереджає на чотири бали.

В свою чергу, "Рух" йде в таблиці другим з кінця. У команди Івана Федика всього одна перемога і 10 очок в активі. Стільки ж у "Миная", який займає останнє місце в таблиці. Завдання "Руху" на залишок сезону – збереження прописки в еліті.

"Шахтар" – "Рух": де дивитися матч

Матч в прямому ефірі покаже канал "Футбол 1". Дивитися трансляцію можна на сайті OLL.TV .

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