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"Шахтар" – "Рух": онлайн матчу Прем'єр-ліги

Неділя, 21 лютого
Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Шахтар

17:00

Рух

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток

В 15 турі чемпіонату України "Шахтар" приймає "Рух" в Києві на "Олімпійському". Команди розташувалися на різних полюсах турнірної таблиці Прем'єр-ліги: "гірники" ведуть боротьбу за чемпіонство, "Рух" – за збереження прописки в елітному дивізіоні. Матч "Шахтар" – "Рух" розпочнеться о 17:00.

"Шахтар" – "Рух"

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В очікуванні поєдинку головних команд можна подивитися на матч молодіжних складів. Гра "Шахтар" – "Рух" в чемпіонаті U19 розпочнеться о 12:00.

"Шахтар" – "Рух": прогноз на матч

"Шахтар" – великий фаворит зустрічі. Коефіцієнт на перемогу команду Луїша Каштру становить всього 1.13, тоді як котирування на перемогу "Руху" – 24.0, на нічию – 7.70.

Отже, експерти підрахували наступні ймовірності результату матчу:

  • перемога "Шахтаря" – 84%
  • нічия – 12%
  • перемога "Руху" – 4%

Також аналітики букмекерських контор прогнозують велику кількість забитих голів.

"Шахтар" – "Рух": турнірна ситуація

Після 14 турів в турнірній таблиці чемпіонату України "гірники" посідають друге місце, відстаючи від "Динамо" на три очки. На третьому місці в УПЛ "Зоря" – луганський клуб "Шахтар" випереджає на чотири бали.

В свою чергу, "Рух" йде в таблиці другим з кінця. У команди Івана Федика всього одна перемога і 10 очок в активі. Стільки ж у "Миная", який займає останнє місце в таблиці. Завдання "Руху" на залишок сезону – збереження прописки в еліті.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
14
10
3
1
28
11
17
33
Забиті 28
Пропущені 11
Різниця 17
Результати останніх матчів: В Н В В В
2
ШахтарШахтарШах
14
8
6
0
30
11
19
30
Забиті 30
Пропущені 11
Різниця 19
Результати останніх матчів: Н В В В Н
3
ЗоряЗоряЗор
14
7
5
2
26
11
15
26
Забиті 26
Пропущені 11
Різниця 15
Результати останніх матчів: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
14
6
5
3
19
13
6
23
Забиті 19
Пропущені 13
Різниця 6
Результати останніх матчів: П В В Н П
5
ОлександріяОлександріяОле
15
6
4
5
23
18
5
22
Забиті 23
Пропущені 18
Різниця 5
Результати останніх матчів: В В П Н Н
6
КолосКолосКол
15
5
7
3
20
16
4
22
Забиті 20
Пропущені 16
Різниця 4
Результати останніх матчів: В Н Н Н Н
7
ВорсклаВорсклаВор
14
5
6
3
18
11
7
21
Забиті 18
Пропущені 11
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н Н П П В
8
ОлімпікОлімпікОлі
13
5
2
6
21
23
-2
17
Забиті 21
Пропущені 23
Різниця -2
Результати останніх матчів: П Н В П Н
9
МаріупольМаріупольМар
15
4
4
7
14
21
-7
16
Забиті 14
Пропущені 21
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П П В
10
ЛьвівЛьвівЛьв
14
3
3
8
10
29
-19
12
Забиті 10
Пропущені 29
Різниця -19
Результати останніх матчів: П В Н Н П
11
Дніпро-1Дніпро-1Дні
14
3
2
9
18
28
-10
11
Забиті 18
Пропущені 28
Різниця -10
Результати останніх матчів: В П П П П
12
ІнгулецьІнгулецьІнг
14
1
8
5
13
19
-6
11
Забиті 13
Пропущені 19
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П Н В П
13
РухРухРух
14
1
7
6
13
24
-11
10
Забиті 13
Пропущені 24
Різниця -11
Результати останніх матчів: Н В П Н Н
14
МинайМинайМин
14
2
4
8
10
28
-18
10
Забиті 10
Пропущені 28
Різниця -18
Результати останніх матчів: П П Н П П

"Шахтар" – "Рух": де дивитися матч

Матч в прямому ефірі покаже канал "Футбол 1". Дивитися трансляцію можна на сайті OLL.TV .

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онлайн чемпіонат України Шахтар Донецьк Рух Львов

Джерело: Сегодня|Спорт

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