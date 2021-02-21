Українська
$ 27,85
33,65
Воскресенье, 21 февраля

Шахтер

17:00

Рух

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В 15 туре чемпионата Украины "Шахтер" принимает "Рух" в Киеве на "Олимпийском". Команды расположились на разных полюсах турнирной таблицы Премьер-лиги: "горняки" ведут борьбу за чемпионство, "Рух" – за сохранение прописки в элитном дивизионе. Матч "Шахтер" – "Рух" начнется в 17:00.

"Шахтер" – "Рух"

Реклама

В ожидании поединка главных команд можно посмотреть на матч молодежных составов. Игра "Шахтер" – "Рух" в чемпионате U19 начнется в 12:00.

"Шахтер" – "Рух": прогноз на матч

"Шахтер" – большой фаворит встречи. Коэффициент на победу команду Луиша Каштру составляет всего 1.13, тогда как котировка на победу "Руха" – 24.0, на ничью – 7.70.

Таким образом, эксперты подсчитали следующие вероятности исхода матча:

  • победа "Шахтера" – 84%
  • ничья – 12%
  • победа "Руха" - 4%

Также аналитики букмекерских контор прогнозируют большое количество забитых голов.

"Шахтер" – "Рух": турнирная ситуация

После 14 туров в турнирной таблице чемпионата Украины "горняки" занимают второе место, отставая от "Динамо" на три очка. На третьем месте в УПЛ "Заря" – луганский клуб "Шахтер" опережает на четыре балла.

В свою очередь, "Рух" идет в таблице вторым с конца. У команды Ивана Федыка всего одна победа и 10 очков в активе. Столько же у "Миная", который занимает последнее место в таблице. Задача "Руха" на остаток сезона – сохранение прописки в элите.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
14
10
3
1
28
11
17
33
Забитые 28
Пропущеные 11
Разница 17
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
14
8
6
0
30
11
19
30
Забитые 30
Пропущеные 11
Разница 19
Результаты последних матчей: Н В В В Н
3
ЗаряЗаряЗар
14
7
5
2
26
11
15
26
Забитые 26
Пропущеные 11
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
14
6
5
3
19
13
6
23
Забитые 19
Пропущеные 13
Разница 6
Результаты последних матчей: П В В Н П
5
АлександрияАлександрияАле
15
6
4
5
23
18
5
22
Забитые 23
Пропущеные 18
Разница 5
Результаты последних матчей: В В П Н Н
6
КолосКолосКол
15
5
7
3
20
16
4
22
Забитые 20
Пропущеные 16
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н Н Н Н
7
ВорсклаВорсклаВор
14
5
6
3
18
11
7
21
Забитые 18
Пропущеные 11
Разница 7
Результаты последних матчей: Н Н П П В
8
ОлимпикОлимпикОли
13
5
2
6
21
23
-2
17
Забитые 21
Пропущеные 23
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н В П Н
9
МариупольМариупольМар
15
4
4
7
14
21
-7
16
Забитые 14
Пропущеные 21
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П П В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
14
3
3
8
10
29
-19
12
Забитые 10
Пропущеные 29
Разница -19
Результаты последних матчей: П В Н Н П
11
Днепр-1Днепр-1Дне
14
3
2
9
18
28
-10
11
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: В П П П П
12
ИнгулецИнгулецИнг
14
1
8
5
13
19
-6
11
Забитые 13
Пропущеные 19
Разница -6
Результаты последних матчей: П П Н В П
13
РухРухРух
14
1
7
6
13
24
-11
10
Забитые 13
Пропущеные 24
Разница -11
Результаты последних матчей: Н В П Н Н
14
МинайМинайМин
14
2
4
8
10
28
-18
10
Забитые 10
Пропущеные 28
Разница -18
Результаты последних матчей: П П Н П П

"Шахтер" – "Рух": где смотреть матч

Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 1". Смотреть трансляцию можно на сайте OLL.TV.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

онлайн чемпионат Украины Шахтер Донецк Рух Львов

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

За украинский язык – желтая карточка: скандалище во Львове
За украинский язык – желтая карточка: скандалище во ЛьвовеФутбол
Милевский принялся ударно лайкать фото своей бывшей. А у нее – любовь с Вано
Милевский принялся ударно лайкать фото своей бывшей. А у нее – любовь с ВаноФутбол
Проклятая роспись! Жена футболиста
Проклятая роспись! Жена футболиста "Зари" упала на выходе из ЗАГСа, игроку выбили зубФутбол
Обалденные ножки жены украинского финалиста Лиги Европы: фото с клубничкой
Обалденные ножки жены украинского финалиста Лиги Европы: фото с клубничкойФутбол
С кем выпивал Селезнев: полный список
С кем выпивал Селезнев: полный списокФутбол
"Уродов понабирали, бл...": расистский скандал в чемпионате УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять