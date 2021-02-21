10 голів в одні ворота: молодь "Динамо" знищила "Десну"

За день до цього кияни "відвантажили" чернігівцям дев'ять м'ячів в іншій віковій категорії

Розгромним рахунком завершився поєдинок молодіжної першості між чернігівською "Десною" і київським "Динамо". Молодіжний склад киян відправив у ворота суперника 10 м'ячів! Нагадаємо, що перші команди свій матч проведуть сьогодні, початок – о 19:30. Онлайн матчу "Десна" – "Динамо" буде доступний на нашому сайті.

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Героєм зустрічі став 17-річний нападник Кирило Попов, який забив п'ять м'ячів. Дубль на свій рахунок записав Ілля Скрипник, по голу забили Віктор Близниченко, Максим Дячук, Дмитро Мельниченко, повідомляє сайт "Динамо".

"Десна" U19 – "Динамо" U19 – 0:10

Голи: Попов (16, пен, 28, 36, 61, 69), Близниченко (32), Скрипник (35, 65), Дячук (41), Мельниченко (86).

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У турнірній таблиці першості U-19 "Динамо" йде на першому місці з 37 балами в активі, а "Десна" посідає передостаннє місце – на її рахунку всього 4 очки.

Цікаво, що вчора в молодіжному чемпіонаті "Динамо" U-21 розгромило однолітків з "Десни" з рахунком 9:0.

"Десна" – "Динамо" – 0:9

Голи: В. Волошин (22, 57), Надольский (26, 79), Ванат (51, з пен), Скорко (55), Єфименко (65, 69), Горбач (67)

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