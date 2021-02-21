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Комфортная победа перед "Маккаби": видео голов матча "Шахтер" – "Рух"

21 февраля, 18:55

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Горняки" разобрались с львовянами и в хорошем настроении будут готовиться к ответному матчу Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" обыграл львовский "Рух" в матче 15-го тура чемпионата Украины. Уже на 9-й минуте счет открыл Тете, а во втором тайме преимущество "горняков" удвоил Майкон, реализовавший пенальти. Мы проводили онлайн матча "Шахтер" – "Рух" с подробным описанием всех ключевых моментов.

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На последних минутах вратарь "Руха" Александр Бандура получил красную карточку после того, как рефери использовал систему VAR. Голкипер грубо свалил Корниенко на углу штрафной площади.

Как минимум на несколько часов "Шахтер" вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, ведь конкурент "горняков" на золотые медали киевское "Динамо" свой матч отчетного тура еще не сыграло. Подопечные Мирчи Луческу в 19:30 сыграют против черниговской "Десны". Онлайн матча "Десна" – "Динамо" есть на нашем сайте.

"Шахтер" – "Рух" – 2:0
Голы: Тете (9), Майкон (60, пен)

"Шахтер": Трубин, Корниенко, Витао, Додо, Матвиенко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 70), Степаненко (Майкон, 46), Тете (Соломон, 70), Коноплянка (Тайсон, 70), Марлос, Мораес (Фернандо Педро, 77).

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"Рух": Бандура, Белый, Зец, Гагун, Мысык, Карасюк (Варфоломеев, 90), Притула, Климчук (Лях, 66), Федорчук (Кухарук, 89), Бойчук (Русин, 66), Кухаревич (Кондраков, 61).

Предупреждения: Кухаревич (5), Витао (31), Додо (39), Притула (49), Алан Патрик (55), Карасюк (59).

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Удаление: Бандура (90+5)

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Напомним, что в следующий четверг "Шахтер" проведет ответный матч 1/16 финала против "Маккаби". В первой встрече в Израиле горняки одержали комфортную победу 2:0. Видео голов и обзор матча "Маккаби" – "Шахтер" есть на нашем сайте.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
15
9
6
0
32
11
21
33
Забитые 32
Пропущеные 11
Разница 21
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДинамоДинамоДин
14
10
3
1
28
11
17
33
Забитые 28
Пропущеные 11
Разница 17
Результаты последних матчей: В Н В В В
3
ЗаряЗаряЗар
14
7
5
2
26
11
15
26
Забитые 26
Пропущеные 11
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
14
6
5
3
19
13
6
23
Забитые 19
Пропущеные 13
Разница 6
Результаты последних матчей: П В В Н П
5
ВорсклаВорсклаВор
15
5
7
3
20
13
7
22
Забитые 20
Пропущеные 13
Разница 7
Результаты последних матчей: Н Н Н П П
6
АлександрияАлександрияАле
15
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4
5
23
18
5
22
Забитые 23
Пропущеные 18
Разница 5
Результаты последних матчей: В В П Н Н
7
КолосКолосКол
15
5
7
3
20
16
4
22
Забитые 20
Пропущеные 16
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н Н Н Н
8
ОлимпикОлимпикОли
13
5
2
6
21
23
-2
17
Забитые 21
Пропущеные 23
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н В П Н
9
МариупольМариупольМар
15
4
4
7
14
21
-7
16
Забитые 14
Пропущеные 21
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П П В
10
ИнгулецИнгулецИнг
15
1
9
5
15
21
-6
12
Забитые 15
Пропущеные 21
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П Н В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
14
3
3
8
10
29
-19
12
Забитые 10
Пропущеные 29
Разница -19
Результаты последних матчей: П В Н Н П
12
Днепр-1Днепр-1Дне
14
3
2
9
18
28
-10
11
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: В П П П П
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РухРухРух
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7
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-13
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Забитые 13
Пропущеные 26
Разница -13
Результаты последних матчей: П Н В П Н
14
МинайМинайМин
14
2
4
8
10
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-18
10
Забитые 10
Пропущеные 28
Разница -18
Результаты последних матчей: П П Н П П

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видео голов чемпионат Украины Шахтер Донецк Рух Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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