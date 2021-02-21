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10 голов в одни ворота: молодежь "Динамо" уничтожила "Десну"

21 февраля, 16:56

Александр Трикиша Александр Трикиша

За день до этого киевляне отгрузили черниговцам девять мячей в другой возрастной категории

Разгромным счетом завершился поединок молодежного первенства между черниговской "Десной" и киевским "Динамо". Молодежный состав киевлян отправил в ворота соперника 10 безответных мячей! Напомним, что первые команды свой матч проведут сегодня, начало – в 19:30. Онлайн матча "Десна" – "Динамо" будет доступен на нашем сайте.

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Героем встречи стал 17-летний нападающий Кирилл Попов, забивший пять мячей. Дубль на свой счет записал Илья Скрипник, по голу забили Виктор Близниченко, Максим Дячук, Дмитрий Мельниченко, сообщает сайт "Динамо".

"Десна" U19 – "Динамо" U19 – 0:10
Голы: Попов (16, пен, 28, 36, 61, 69), Близниченко (32), Скрипник (35, 65), Дячук (41), Мельниченко (86).

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Отметим, что в турнирной таблице первенства U-19 "Динамо" идет на первом месте с 37 баллами в активе, а "Десна" занимает предпоследнее место – на их счету всего 4 очка.

Интересно, что вчера в молодежном чемпионате "Динамо" U-21 разгромило одногодок из "Десны" со счетом 9:0.

"Десна" – "Динамо" – 0:9
Голы: В.Волошин (22, 57), Надольский (26, 79), Ванат (51, с пен), Скорко (55), Ефименко (65, 69), Горбач (67)

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молодежка чемпионат Украины Динамо Киев Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

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