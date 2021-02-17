Українська
$ 27,83
33,77
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Это комедия": Суркис в шоке от того, что Луческу попал в тройку лучших тренеров года

17 февраля, 17:32

Олег Люлька Олег Люлька

При этом президент "Динамо" не понимает, почему в числе претендентов на награду не оказалось коуча "Шахтера" Каштру

Президент "Динамо" Игорь Суркис выразил недоумение по поводу наличия в тройке лучших тренеров Украины-2020 наставника киевлян Мирчи Луческу и отсутствия в ней коуча "Шахтера" Луиша Каштру.

Реклама

Напомним, обладателем этой премии УАФ, по результатам опроса всех профессиональных клубов страны, во время онлайн-церемонии "Футбольные звезды Украины" был объявлен рулевой "Зари" Виктор Скрипник.

"Мне непонятно, каким образом в список лучших тренеров попал Мирча Луческу. Я вам прямо говорю. Он принял команду во втором полугодии, а награду давали за целый 2020 год. Как туда не попал тренер "Шахтера", мне тоже непонятно. Мы же должны называть вещи своими именами", – заявил Игорь Суркис в комментарии "Футбол NEWS"

Луиш Каштру и Мирча Луческу

Луиш Каштру и Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Для меня самый лучший тренер – это мой тренер. Но если меня спросят, кто сегодня принес больше очков в еврокубковую копилку Украины, я отвечу, что "Шахтер". Кто попал в полуфинал Лиги Европы? "Шахтер". Тренер "Шахтера" должен был претендовать на место в тройке номинантов, а он даже в тройку не попал", – поражается Суркис

Мирча Луческу и Игорь Суркис
Реклама

Мирча Луческу и Игорь Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Изначально эта церемония была комедийной. Начиная от кандидатов и заканчивая тем, как она проходила. Такое впечатление, что это все делалось для самих себя. Сегодня же нельзя критиковать нашу доблестную ассоциацию футбола. Они же штрафуют меня, у меня уже скоро деньги закончатся", – добавил президент "Динамо"

Напомним, второе место в голосовании на лучшего тренера года от УАФ, вслед за Виктором Скрипником, занял коуч "Десны" Александр Рябоконь, третье – рулевой "Динамо" Мирча Луческу.

Ранее мы писали, что Луческу принял "Динамо", чтобы не умирать.

Смотрите, как Каштру праздновал с "Шахтером" чемпионство Украины-2020

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тренер чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Мирча Луческу Игорь Суркис Луиш Каштру
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Момент с трусишками вас не смущает?" Ирину Морозюк подставили подругиФутбол
Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сын
Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сынФутбол
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменить
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменитьФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛ
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Милевский принялся ударно лайкать фото своей бывшей. А у нее – любовь с Вано
Милевский принялся ударно лайкать фото своей бывшей. А у нее – любовь с ВаноФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять