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"Десна" – "Динамо": онлайн матча чемпионата Украины

Воскресенье, 21 февраля
Александр Трикиша Александр Трикиша

Десна

19:30

Динамо

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В воскресенье, 21 февраля, состоится центральный матч 15-го тура чемпионата Украины: черниговская "Десна" примет киевское "Динамо". Поединок пройдет в столице на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Матч начнется в 19:30, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ДЕСНА" – "ДИНАМО"

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Поединок был перенесен из Чернигова в Киев из-за погодных условий – на стадионе имени Юрия Гагарина не работает система подогрева поля, поэтому поединок проводить в таких условиях невозможно. Кстати, перенесли встречи и молодежных составов. Ранее "Динамо" U-19 разгромило "Десну" со счетом 10:0.

"Динамо" начало вторую половину сезона с победы над "Олимпиком". Киевляне первыми пропустили, но быстро отыгрались, а после перерыва дожали соперника. Эта победа позволила киевлянам оторваться от "Шахтера" на три очка.

"Десна" неудачно начала 2021 год – неделю назад черниговцы уступили прямому конкуренту на бронзовые награды "Заре" со счетом 1:2. Команда Александра Рябоконя опустилась на четвертую строчку и теперь отстает от луганчан на три балла. Сегодня – отличный повод наверстать упущенное и сделать подарок своему тренеру на день рождения.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
14
10
3
1
28
11
17
33
Забитые 28
Пропущеные 11
Разница 17
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
14
8
6
0
30
11
19
30
Забитые 30
Пропущеные 11
Разница 19
Результаты последних матчей: Н В В В Н
3
ЗаряЗаряЗар
14
7
5
2
26
11
15
26
Забитые 26
Пропущеные 11
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
14
6
5
3
19
13
6
23
Забитые 19
Пропущеные 13
Разница 6
Результаты последних матчей: П В В Н П
5
ВорсклаВорсклаВор
15
5
7
3
20
13
7
22
Забитые 20
Пропущеные 13
Разница 7
Результаты последних матчей: Н Н Н П П
6
АлександрияАлександрияАле
15
6
4
5
23
18
5
22
Забитые 23
Пропущеные 18
Разница 5
Результаты последних матчей: В В П Н Н
7
КолосКолосКол
15
5
7
3
20
16
4
22
Забитые 20
Пропущеные 16
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н Н Н Н
8
ОлимпикОлимпикОли
13
5
2
6
21
23
-2
17
Забитые 21
Пропущеные 23
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н В П Н
9
МариупольМариупольМар
15
4
4
7
14
21
-7
16
Забитые 14
Пропущеные 21
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П П В
10
ИнгулецИнгулецИнг
15
1
9
5
15
21
-6
12
Забитые 15
Пропущеные 21
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П Н В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
14
3
3
8
10
29
-19
12
Забитые 10
Пропущеные 29
Разница -19
Результаты последних матчей: П В Н Н П
12
Днепр-1Днепр-1Дне
14
3
2
9
18
28
-10
11
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: В П П П П
13
РухРухРух
14
1
7
6
13
24
-11
10
Забитые 13
Пропущеные 24
Разница -11
Результаты последних матчей: Н В П Н Н
14
МинайМинайМин
14
2
4
8
10
28
-18
10
Забитые 10
Пропущеные 28
Разница -18
Результаты последних матчей: П П Н П П

Посреди недели "Динамо" провело матч 1/16 Лиги Европы против "Брюгге". Киевляне потратили много сил, но обыграть соперника не смогли – 1:1. Видео голов и обзор матча "Динамо" – "Брюгге" есть на нашем сайте. Уже в ближайший четверг в Бельгии состоится ответный матч. С одной стороны, киевлянам сегодня нужно одержать победу малыми силами, с другой – играть, спустя рукава, и терять очки в национальном чемпионате им не позволительно, ведь "горняки" наступают на пятки.

Сегодня "Десне" из-за дисквалификаций не смогут помочь Ефим Конопля и Владислав Огиря. У киевлян нет дисквалифицированных.

Букмекеры о матче "Десна" – "Динамо":

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом сегодняшней встречи: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.66, на ничью – 3.95, на победу "Десны" – 5.10.

Где смотреть матч "Десна" – "Динамо":

Матч "Десна" – "Динамо" в прямом эфире покажут на канале "Футбол 1", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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онлайн чемпионат Украины Динамо Киев Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

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