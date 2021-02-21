"Десна" – "Динамо": онлайн матча чемпионата Украины

В воскресенье, 21 февраля, состоится центральный матч 15-го тура чемпионата Украины: черниговская "Десна" примет киевское "Динамо". Поединок пройдет в столице на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Матч начнется в 19:30, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ДЕСНА" – "ДИНАМО"

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Поединок был перенесен из Чернигова в Киев из-за погодных условий – на стадионе имени Юрия Гагарина не работает система подогрева поля, поэтому поединок проводить в таких условиях невозможно. Кстати, перенесли встречи и молодежных составов. Ранее "Динамо" U-19 разгромило "Десну" со счетом 10:0.

"Динамо" начало вторую половину сезона с победы над "Олимпиком". Киевляне первыми пропустили, но быстро отыгрались, а после перерыва дожали соперника. Эта победа позволила киевлянам оторваться от "Шахтера" на три очка.

"Десна" неудачно начала 2021 год – неделю назад черниговцы уступили прямому конкуренту на бронзовые награды "Заре" со счетом 1:2. Команда Александра Рябоконя опустилась на четвертую строчку и теперь отстает от луганчан на три балла. Сегодня – отличный повод наверстать упущенное и сделать подарок своему тренеру на день рождения.

Посреди недели "Динамо" провело матч 1/16 Лиги Европы против "Брюгге". Киевляне потратили много сил, но обыграть соперника не смогли – 1:1. Видео голов и обзор матча "Динамо" – "Брюгге" есть на нашем сайте. Уже в ближайший четверг в Бельгии состоится ответный матч. С одной стороны, киевлянам сегодня нужно одержать победу малыми силами, с другой – играть, спустя рукава, и терять очки в национальном чемпионате им не позволительно, ведь "горняки" наступают на пятки.

Сегодня "Десне" из-за дисквалификаций не смогут помочь Ефим Конопля и Владислав Огиря. У киевлян нет дисквалифицированных.

Букмекеры о матче "Десна" – "Динамо":

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом сегодняшней встречи: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.66, на ничью – 3.95, на победу "Десны" – 5.10.

Где смотреть матч "Десна" – "Динамо":

Матч "Десна" – "Динамо" в прямом эфире покажут на канале "Футбол 1", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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