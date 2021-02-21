"Десна" – "Динамо": онлайн матчу чемпіонату України

У неділю, 21 лютого, відбудеться центральний матч 15-го туру чемпіонату України: чернігівська "Десна" прийме київське "Динамо". Поєдинок пройде в столиці на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Матч розпочнеться о 19:30, а на нашому сайті пройде мультимедійна онлайн трансляція з описом всіх ключових моментів і відео голів.

Поєдинок був перенесений з Чернігова до Києва через погодні умови – на стадіоні імені Юрія Гагаріна не працює система підігріву поля, тому поєдинок проводити в таких умовах неможливо. До речі, перенесли зустрічі і молодіжних складів. Раніше "Динамо" U-19 розгромило "Десну" з рахунком 10:0.

"Динамо" розпочало другу половину сезону з перемоги над "Олімпіком". Кияни першими пропустили, але швидко відігралися, а після перерви дотиснули суперника. Ця перемога дозволила киянам відірватися від "Шахтаря" на три очки.

"Десна" невдало розпочала 2021 рік – тиждень тому чернігівці поступилися прямому конкуренту на бронзові нагороди "Зорі" з рахунком 1:2. Команда Олександра Рябоконя опустилася на четверту сходинку і тепер відстає від луганчан на три бали. Сьогодні – відмінний привід надолужити згаяне і зробити подарунок своєму тренеру на день народження.

Посеред тижня "Динамо" провело матч 1/16 Ліги Європи проти "Брюгге". Кияни витратили багато сил, але обіграти суперника не змогли – 1:1. Відео голів та огляд матчу "Динамо" – "Брюгге" є на нашому сайті. Уже в найближчий четвер в Бельгії відбудеться матч-відповідь. З одного боку, киянам сьогодні потрібно здобути перемогу малими силами, з іншого – грати, як-небудь, і втрачати очки в національному чемпіонаті їм не дозволено, адже "гірники" наступають на п'яти.

Сьогодні "Десні" через дискваліфікацію не зможуть допомогти Юхим Конопля і Владислав Огиря. У киян немає дискваліфікованих.

Букмекери про матч "Десна" – "Динамо":

Букмекери вважають "Динамо" фаворитом сьогоднішньої зустрічі: коефіцієнт на перемогу команди Мірчи Луческу – 1.66, на нічию – 3.95, на перемогу "Десни" – 5.10.

Де дивитися матч "Десна" – "Динамо":

Матч "Десна" – "Динамо" в прямому ефірі покажуть на каналі "Футбол 1", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

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