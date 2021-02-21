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"Десна" – "Динамо": онлайн матчу чемпіонату України

Неділя, 21 лютого
Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Десна

19:30

Динамо

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток

У неділю, 21 лютого, відбудеться центральний матч 15-го туру чемпіонату України: чернігівська "Десна" прийме київське "Динамо". Поєдинок пройде в столиці на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Матч розпочнеться о 19:30, а на нашому сайті пройде мультимедійна онлайн трансляція з описом всіх ключових моментів і відео голів.

ОНЛАЙН МАТЧУ "ДЕСНА" – "ДИНАМО"

Поєдинок був перенесений з Чернігова до Києва через погодні умови – на стадіоні імені Юрія Гагаріна не працює система підігріву поля, тому поєдинок проводити в таких умовах неможливо. До речі, перенесли зустрічі і молодіжних складів. Раніше "Динамо" U-19 розгромило "Десну" з рахунком 10:0.

"Динамо" розпочало другу половину сезону з перемоги над "Олімпіком". Кияни першими пропустили, але швидко відігралися, а після перерви дотиснули суперника. Ця перемога дозволила киянам відірватися від "Шахтаря" на три очки.

"Десна" невдало розпочала 2021 рік – тиждень тому чернігівці поступилися прямому конкуренту на бронзові нагороди "Зорі" з рахунком 1:2. Команда Олександра Рябоконя опустилася на четверту сходинку і тепер відстає від луганчан на три бали. Сьогодні – відмінний привід надолужити згаяне і зробити подарунок своєму тренеру на день народження.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
14
10
3
1
28
11
17
33
Забиті 28
Пропущені 11
Різниця 17
Результати останніх матчів: В Н В В В
2
ШахтарШахтарШах
14
8
6
0
30
11
19
30
Забиті 30
Пропущені 11
Різниця 19
Результати останніх матчів: Н В В В Н
3
ЗоряЗоряЗор
14
7
5
2
26
11
15
26
Забиті 26
Пропущені 11
Різниця 15
Результати останніх матчів: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
14
6
5
3
19
13
6
23
Забиті 19
Пропущені 13
Різниця 6
Результати останніх матчів: П В В Н П
5
ВорсклаВорсклаВор
15
5
7
3
20
13
7
22
Забиті 20
Пропущені 13
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н Н Н П П
6
ОлександріяОлександріяОле
15
6
4
5
23
18
5
22
Забиті 23
Пропущені 18
Різниця 5
Результати останніх матчів: В В П Н Н
7
КолосКолосКол
15
5
7
3
20
16
4
22
Забиті 20
Пропущені 16
Різниця 4
Результати останніх матчів: В Н Н Н Н
8
ОлімпікОлімпікОлі
13
5
2
6
21
23
-2
17
Забиті 21
Пропущені 23
Різниця -2
Результати останніх матчів: П Н В П Н
9
МаріупольМаріупольМар
15
4
4
7
14
21
-7
16
Забиті 14
Пропущені 21
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П П В
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
15
1
9
5
15
21
-6
12
Забиті 15
Пропущені 21
Різниця -6
Результати останніх матчів: Н П П Н В
11
ЛьвівЛьвівЛьв
14
3
3
8
10
29
-19
12
Забиті 10
Пропущені 29
Різниця -19
Результати останніх матчів: П В Н Н П
12
Дніпро-1Дніпро-1Дні
14
3
2
9
18
28
-10
11
Забиті 18
Пропущені 28
Різниця -10
Результати останніх матчів: В П П П П
13
РухРухРух
14
1
7
6
13
24
-11
10
Забиті 13
Пропущені 24
Різниця -11
Результати останніх матчів: Н В П Н Н
14
МинайМинайМин
14
2
4
8
10
28
-18
10
Забиті 10
Пропущені 28
Різниця -18
Результати останніх матчів: П П Н П П

Посеред тижня "Динамо" провело матч 1/16 Ліги Європи проти "Брюгге". Кияни витратили багато сил, але обіграти суперника не змогли – 1:1. Відео голів та огляд матчу "Динамо" – "Брюгге" є на нашому сайті. Уже в найближчий четвер в Бельгії відбудеться матч-відповідь. З одного боку, киянам сьогодні потрібно здобути перемогу малими силами, з іншого – грати, як-небудь, і втрачати очки в національному чемпіонаті їм не дозволено, адже "гірники" наступають на п'яти.

Сьогодні "Десні" через дискваліфікацію не зможуть допомогти Юхим Конопля і Владислав Огиря. У киян немає дискваліфікованих.

Букмекери про матч "Десна" – "Динамо":

Букмекери вважають "Динамо" фаворитом сьогоднішньої зустрічі: коефіцієнт на перемогу команди Мірчи Луческу – 1.66, на нічию – 3.95, на перемогу "Десни" – 5.10.

Де дивитися матч "Десна" – "Динамо":

Матч "Десна" – "Динамо" в прямому ефірі покажуть на каналі "Футбол 1", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

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онлайн чемпіонат України Динамо Київ Десна Чернігів

Джерело: Сегодня|Спорт

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