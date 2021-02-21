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"Ворскла" двічі відігралася і врятувала матч з "Інгульцем"

21 лютого, 16:07

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Команди розписали бойову нічию

Сьогодні продовжився 15 тур чемпіонату України з футболу. У Полтаві грали "Інгулець" і "Ворскла". А ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку "Шахтар" – "Рух".

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Номінальні гості вважалися фаворитами зустрічі. Адже полтавчани намагаються вклинитися в боротьбу за бронзові медалі. А новачок УПЛ "Інгулець" думає, як би зберегти прописку у вищому дивізіоні.

"Ворскла" активно розпочала зустріч, йшла вперед, намагалася загострювати через фланги – і пропустила. Фол на Сітчінаві, пенальті чітко реалізував Бартулович.

Полтавчани мали зрівнювати рахунок ще до перерви. Але Кулач не влучив у ворота, а удар Цітаішвілі потягнув голкіпер.

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Але як тільки почався другий тайм "Ворскла" зрівняла. Після передачі Степанюк потрапив в кут воріт. Здавалося, полтавці зможуть розвинути успіх, але вони знову пропустили. Упустили Сітчінаву, який спочатку розібрався із захисником, а потім і воротарем.

"Ворскла" відігралася і вдруге. На цей раз з пенальті, який чітко реалізував Кулач. Нічия.

"Інгулець" – "Ворскла" – 2:2
Голи: Бартулович (22, пен.), Сітчінава (62) – Степанюк (48), Кулач (76, пен.)

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"Інгулець": Малюк, Кучеренко, Балан, Квасний, Запорожець (Сейтхалілов, 90+4), Козак (Синегуб, 88), Бартулович, Коваленко (Щедрий, 65), Шишка, Ковальов, Сітчінава.

"Ворскла": Різник, Яворський, Кане, Чеснаков, Пуцлін, Пердута, Скляр, Тіль (Кравчук, 69), Кулач, Степанюк (Де Ноойєр, 80), Цітаішвілі (Челядин, 58).

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Турнірна таблиця

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Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
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1
ДинамоДинамоДин
14
10
3
1
28
11
17
33
Забиті 28
Пропущені 11
Різниця 17
Результати останніх матчів: В Н В В В
2
ШахтарШахтарШах
14
8
6
0
30
11
19
30
Забиті 30
Пропущені 11
Різниця 19
Результати останніх матчів: Н В В В Н
3
ЗоряЗоряЗор
14
7
5
2
26
11
15
26
Забиті 26
Пропущені 11
Різниця 15
Результати останніх матчів: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
14
6
5
3
19
13
6
23
Забиті 19
Пропущені 13
Різниця 6
Результати останніх матчів: П В В Н П
5
ВорсклаВорсклаВор
15
5
7
3
20
13
7
22
Забиті 20
Пропущені 13
Різниця 7
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6
ОлександріяОлександріяОле
15
6
4
5
23
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5
22
Забиті 23
Пропущені 18
Різниця 5
Результати останніх матчів: В В П Н Н
7
КолосКолосКол
15
5
7
3
20
16
4
22
Забиті 20
Пропущені 16
Різниця 4
Результати останніх матчів: В Н Н Н Н
8
ОлімпікОлімпікОлі
13
5
2
6
21
23
-2
17
Забиті 21
Пропущені 23
Різниця -2
Результати останніх матчів: П Н В П Н
9
МаріупольМаріупольМар
15
4
4
7
14
21
-7
16
Забиті 14
Пропущені 21
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П П В
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
15
1
9
5
15
21
-6
12
Забиті 15
Пропущені 21
Різниця -6
Результати останніх матчів: Н П П Н В
11
ЛьвівЛьвівЛьв
14
3
3
8
10
29
-19
12
Забиті 10
Пропущені 29
Різниця -19
Результати останніх матчів: П В Н Н П
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2
4
8
10
28
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