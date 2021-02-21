"Ворскла" двічі відігралася і врятувала матч з "Інгульцем"

Сьогодні продовжився 15 тур чемпіонату України з футболу. У Полтаві грали "Інгулець" і "Ворскла". А ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку "Шахтар" – "Рух".

Реклама

Номінальні гості вважалися фаворитами зустрічі. Адже полтавчани намагаються вклинитися в боротьбу за бронзові медалі. А новачок УПЛ "Інгулець" думає, як би зберегти прописку у вищому дивізіоні.

"Ворскла" активно розпочала зустріч, йшла вперед, намагалася загострювати через фланги – і пропустила. Фол на Сітчінаві, пенальті чітко реалізував Бартулович.

Полтавчани мали зрівнювати рахунок ще до перерви. Але Кулач не влучив у ворота, а удар Цітаішвілі потягнув голкіпер.

Реклама

Але як тільки почався другий тайм "Ворскла" зрівняла. Після передачі Степанюк потрапив в кут воріт. Здавалося, полтавці зможуть розвинути успіх, але вони знову пропустили. Упустили Сітчінаву, який спочатку розібрався із захисником, а потім і воротарем.

"Ворскла" відігралася і вдруге. На цей раз з пенальті, який чітко реалізував Кулач. Нічия.

"Інгулець" – "Ворскла" – 2:2

Голи: Бартулович (22, пен.), Сітчінава (62) – Степанюк (48), Кулач (76, пен.)

В тренді На Олімпійських іграх Росію будуть називати словом з трьох букв

"Інгулець": Малюк, Кучеренко, Балан, Квасний, Запорожець (Сейтхалілов, 90+4), Козак (Синегуб, 88), Бартулович, Коваленко (Щедрий, 65), Шишка, Ковальов, Сітчінава.

"Ворскла": Різник, Яворський, Кане, Чеснаков, Пуцлін, Пердута, Скляр, Тіль (Кравчук, 69), Кулач, Степанюк (Де Ноойєр, 80), Цітаішвілі (Челядин, 58).

Реклама

Турнірна таблиця

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама