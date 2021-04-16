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Стрім матчу Шахтар – Динамо. Обговорюємо матч разом

16 квітня, 22:48

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Найсильніші команди України Шахтар і Динамо зійдуться в очному поєдинку, який може вирішити долю золотих медалей чемпіонату України. А ми проведемо стрім "Українського класико"

У суботу, 17 квітня, пройде центральний матч другого кола чемпіонату України: Шахтар прийме Динамо в рамках 22-го туру української Прем'єр-ліги. Шахтар – Динамо трансляція онлайн буде доступна на нашому сайті.

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Також ми проведемо аудіо стрім матчу Шахтар – Динамо на нашому Youtube-каналі , Де ви можете обговорювати поєдинок разом з нами в чаті уболівальників.

На цей момент команди в турнірній таблиці розділяє сім балів, а до кінця чемпіонату залишається всього п'ять турів. Перемога Шахтаря скоротить відставання до чотирьох балів і поверне інтригу в чемпіонську гонку, а ось невдача "гірників" практично позбавить їх шансів захистити своє чемпіонство.

У поточному сезоні Шахтар вже має позитивний досвід матчів проти Динамо. У першому колі команда Луїша Каштру розгромила підопічних Мірчі Луческу з рахунком 3:0. Той матч так само проходив на "Олімпійському".

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Втім, і кияни можуть похвалитися перемогою над своїм принциповим суперником – в матчі-відкритті нового сезону за Суперкубок України динамівці обіграли гірників 3:1.

Букмекери вважають Шахтар фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Луїша Каштру – 2.04, на нічию – 3.60, на перемогу Динамо – 3.55.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
21
16
4
1
45
14
31
52
Забиті 45
Пропущені 14
Різниця 31
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
21
13
6
2
44
15
29
45
Забиті 44
Пропущені 15
Різниця 29
Результати останніх матчів: В В П В В
3
ЗоряЗоряЗор
20
11
5
4
35
14
21
38
Забиті 35
Пропущені 14
Різниця 21
Результати останніх матчів: В В П П В
4
ДеснаДеснаДес
21
10
6
5
33
21
12
36
Забиті 33
Пропущені 21
Різниця 12
Результати останніх матчів: В В П П В
5
ВорсклаВорсклаВор
21
9
7
5
29
18
11
34
Забиті 29
Пропущені 18
Різниця 11
Результати останніх матчів: В П В П В
6
КолосКолосКол
21
8
9
4
28
20
8
33
Забиті 28
Пропущені 20
Різниця 8
Результати останніх матчів: В Н В В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забиті 29
Пропущені 31
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П П П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забиті 30
Пропущені 33
Різниця -3
Результати останніх матчів: П В В В Н
9
МаріупольМаріупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забиті 21
Пропущені 34
Різниця -13
Результати останніх матчів: П В Н П П
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
21
3
10
8
20
30
-10
19
Забиті 20
Пропущені 30
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П В В Н
11
ЛьвівЛьвівЛьв
20
5
3
12
19
47
-28
18
Забиті 19
Пропущені 47
Різниця -28
Результати останніх матчів: В П П В П
12
ОлімпікОлімпікОлі
20
5
2
13
23
37
-14
17
Забиті 23
Пропущені 37
Різниця -14
Результати останніх матчів: П П П П П
13
РухРухРух
20
3
7
10
17
36
-19
16
Забиті 17
Пропущені 36
Різниця -19
Результати останніх матчів: В П П П В
14
МинайМинайМин
20
3
6
11
12
35
-23
15
Забиті 12
Пропущені 35
Різниця -23
Результати останніх матчів: П Н Н П П

Всі подробиці в спецтемі Українське дербі

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чемпіонат України Динамо Київ Шахтар Донецьк стрім

Джерело: Сегодня|Спорт

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