Стрім матчу Шахтар – Динамо. Обговорюємо матч разом

Найсильніші команди України Шахтар і Динамо зійдуться в очному поєдинку, який може вирішити долю золотих медалей чемпіонату України. А ми проведемо стрім "Українського класико"

У суботу, 17 квітня, пройде центральний матч другого кола чемпіонату України: Шахтар прийме Динамо в рамках 22-го туру української Прем'єр-ліги. Шахтар – Динамо трансляція онлайн буде доступна на нашому сайті.

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Також ми проведемо аудіо стрім матчу Шахтар – Динамо на нашому Youtube-каналі , Де ви можете обговорювати поєдинок разом з нами в чаті уболівальників.

На цей момент команди в турнірній таблиці розділяє сім балів, а до кінця чемпіонату залишається всього п'ять турів. Перемога Шахтаря скоротить відставання до чотирьох балів і поверне інтригу в чемпіонську гонку, а ось невдача "гірників" практично позбавить їх шансів захистити своє чемпіонство.

У поточному сезоні Шахтар вже має позитивний досвід матчів проти Динамо. У першому колі команда Луїша Каштру розгромила підопічних Мірчі Луческу з рахунком 3:0. Той матч так само проходив на "Олімпійському".

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Втім, і кияни можуть похвалитися перемогою над своїм принциповим суперником – в матчі-відкритті нового сезону за Суперкубок України динамівці обіграли гірників 3:1.

Букмекери вважають Шахтар фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Луїша Каштру – 2.04, на нічию – 3.60, на перемогу Динамо – 3.55.

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