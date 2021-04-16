Стрім матчу Шахтар – Динамо. Обговорюємо матч разом

У суботу, 17 квітня, пройде центральний матч другого кола чемпіонату України: Шахтар прийме Динамо в рамках 22-го туру української Прем'єр-ліги. Шахтар – Динамо трансляція онлайн буде доступна на нашому сайті.
Також ми проведемо аудіо стрім матчу Шахтар – Динамо на нашому Youtube-каналі , Де ви можете обговорювати поєдинок разом з нами в чаті уболівальників.
На цей момент команди в турнірній таблиці розділяє сім балів, а до кінця чемпіонату залишається всього п'ять турів. Перемога Шахтаря скоротить відставання до чотирьох балів і поверне інтригу в чемпіонську гонку, а ось невдача "гірників" практично позбавить їх шансів захистити своє чемпіонство.
У поточному сезоні Шахтар вже має позитивний досвід матчів проти Динамо. У першому колі команда Луїша Каштру розгромила підопічних Мірчі Луческу з рахунком 3:0. Той матч так само проходив на "Олімпійському".
Втім, і кияни можуть похвалитися перемогою над своїм принциповим суперником – в матчі-відкритті нового сезону за Суперкубок України динамівці обіграли гірників 3:1.
Букмекери вважають Шахтар фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Луїша Каштру – 2.04, на нічию – 3.60, на перемогу Динамо – 3.55.
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