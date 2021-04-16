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Стрим матча Шахтер – Динамо. Обсуждаем матч вместе

16 апреля, 22:48

Александр Трикиша Александр Трикиша

Сильнейшие команды Украины Шахтер и Динамо сойдутся в очном поединке, который может решить судьбу золотых медалей чемпионата Украины. А мы проведем стрим "Украинского классико"

В субботу, 17 апреля, пройдет центральный матч второго круга чемпионата Украины: Шахтер примет Динамо в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги. Шахтер – Динамо трансляция онлайн будет доступна на нашем сайте.

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Также мы проведем аудио стрим матча Шахтер – Динамо на нашем Youtube-канале, где вы можете обсуждать поединок вместе с нами в чате болельщиков.

На данный момент команды в турнирной таблице разделяет семь баллов, а до конца чемпионата остается всего пять туров. Победа Шахтера сократит отставание до четырех баллов и вернет интригу в чемпионскую гонку, а вот неудача "горняков" практически лишит их шансов защитить свое чемпионство.

В текущем сезоне Шахтер уже имеет позитивный опыт матчей против Динамо. В первом круге команда Луиша Каштру разгромила подопечных Мирчи Луческу со счетом 3:0. Тот матч так же проходил на "Олимпийском".

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Впрочем, и киевляне могут похвастаться победой над своим принципиальным соперников – в матче-открытии нового сезона за Суперкубок Украины динамовцы обыграли горняков 3:1.

Букмекеры считают Шахтер фаворитом матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 2.04, на ничью – 3.60, на победу Динамо – 3.55.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
21
16
4
1
45
14
31
52
Забитые 45
Пропущеные 14
Разница 31
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
21
13
6
2
44
15
29
45
Забитые 44
Пропущеные 15
Разница 29
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
20
11
5
4
35
14
21
38
Забитые 35
Пропущеные 14
Разница 21
Результаты последних матчей: В В П П В
4
ДеснаДеснаДес
21
10
6
5
33
21
12
36
Забитые 33
Пропущеные 21
Разница 12
Результаты последних матчей: В В П П В
5
ВорсклаВорсклаВор
21
9
7
5
29
18
11
34
Забитые 29
Пропущеные 18
Разница 11
Результаты последних матчей: В П В П В
6
КолосКолосКол
21
8
9
4
28
20
8
33
Забитые 28
Пропущеные 20
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н В В Н
7
АлександрияАлександрияАле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забитые 29
Пропущеные 31
Разница -2
Результаты последних матчей: П П П П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забитые 30
Пропущеные 33
Разница -3
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
МариупольМариупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забитые 21
Пропущеные 34
Разница -13
Результаты последних матчей: П В Н П П
10
ИнгулецИнгулецИнг
21
3
10
8
20
30
-10
19
Забитые 20
Пропущеные 30
Разница -10
Результаты последних матчей: П П В В Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
20
5
3
12
19
47
-28
18
Забитые 19
Пропущеные 47
Разница -28
Результаты последних матчей: В П П В П
12
ОлимпикОлимпикОли
20
5
2
13
23
37
-14
17
Забитые 23
Пропущеные 37
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П П П
13
РухРухРух
20
3
7
10
17
36
-19
16
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: В П П П В
14
МинайМинайМин
20
3
6
11
12
35
-23
15
Забитые 12
Пропущеные 35
Разница -23
Результаты последних матчей: П Н Н П П

Все подробности в спецтеме Украинское дерби

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк стрим

Источник: Сегодня|Спорт

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