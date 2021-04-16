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Шахтер против Динамо: расписание, трансляции и результаты 22-го тура УПЛ

16 апреля, 07:38

Олег Люлька Олег Люлька

Кто с кем играет, на каких каналах смотреть матчи, котировки букмекеров, обновляемые результаты и турнирная таблица украинского футбольного чемпионата

С 16 по 18 апреля в чемпионате Украины проходят матчи 22-го тура, включая субботнюю битву Шахтер – Динамо. Гранды играют без зрителей из-за локдауна в столице. Ниже – расписание всех поединков тура с телетрансляциями и котировками букмекеров, обновляемые результаты и турнирная таблица Премьер-лиги.

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22-й тур УПЛ

Пятница, 16 апреля

17:00 Львов – Александрия Футбол 1
Котировки: 4.85 – 3.55 – 1.77

Суббота, 17 апреля

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14:00 Минай – Десна Футбол 2
Котировки: 4.65 – 3.70 – 1.76

17:00 Ворскла – Заря Футбол 2
Котировки: 3.90 – 3.35 – 2.02

19:30 Шахтер – Динамо Футбол 1
Котировки: 2.05 – 3.65 – 3.40
Стрим по матчу Шахтер – Динамо – на канале Спорт Сегодня в YouTube

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Воскресенье, 18 апреля

14:00 Ингулец – Рух Футбол 1
Котировки: 2.46 – 3.45 – 2.81

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17:00 Мариуполь – Олимпик Футбол 1
Котировки: 2.48 – 3.35 – 2.86

19:30 Колос – Днепр-1 Футбол 1
Котировки: 2.48 – 3.25 – 2.94

Прямые трансляции матчей УПЛ также доступны на сервисе OLL.TV

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
21
16
4
1
45
14
31
52
Забитые 45
Пропущеные 14
Разница 31
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
21
13
6
2
44
15
29
45
Забитые 44
Пропущеные 15
Разница 29
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
20
11
5
4
35
14
21
38
Забитые 35
Пропущеные 14
Разница 21
Результаты последних матчей: В В П П В
4
ДеснаДеснаДес
21
10
6
5
33
21
12
36
Забитые 33
Пропущеные 21
Разница 12
Результаты последних матчей: В В П П В
5
ВорсклаВорсклаВор
21
9
7
5
29
18
11
34
Забитые 29
Пропущеные 18
Разница 11
Результаты последних матчей: В П В П В
6
КолосКолосКол
21
8
9
4
28
20
8
33
Забитые 28
Пропущеные 20
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н В В Н
7
АлександрияАлександрияАле
21
7
5
9
28
28
0
26
Забитые 28
Пропущеные 28
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П В Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забитые 30
Пропущеные 33
Разница -3
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
МариупольМариупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забитые 21
Пропущеные 34
Разница -13
Результаты последних матчей: П В Н П П
10
ИнгулецИнгулецИнг
21
3
10
8
20
30
-10
19
Забитые 20
Пропущеные 30
Разница -10
Результаты последних матчей: П П В В Н
11
ОлимпикОлимпикОли
20
5
2
13
23
37
-14
17
Забитые 23
Пропущеные 37
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П П П
12
РухРухРух
20
3
7
10
17
36
-19
16
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: В П П П В
13
ЛьвовЛьвовЛьв
19
4
3
12
16
46
-30
15
Забитые 16
Пропущеные 46
Разница -30
Результаты последних матчей: П П В П П
14
МинайМинайМин
20
3
6
11
12
35
-23
15
Забитые 12
Пропущеные 35
Разница -23
Результаты последних матчей: П Н Н П П

Напомним, перед этим туром Милевский оказался на дне УПЛ, но занятно дебютировал в качестве рэпера, опровергнув информацию о том, что летом разорвет контракт с Минаем.

Милевский и Панков записали рэп Видео: Instagram
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расписание результаты чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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