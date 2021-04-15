Сокол – Донбасс: эксперты и игроки оценили шансы команд в финале чемпионата Украины

Киевская и донецкая команды сойдутся в серии до четырех побед. Своими ожиданиями поделились директоры УХЛ Сергей Варламов и Александр Победоносцев, игроки

Уже завтра в Дружковке начнется финальное противостояние в Украинской хоккейной лиге сезона 2020/2021. Свои мысли о грядущей битве высказали эксперты и игроки соперников.

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На днях украинец забросил первую шайбу в НХЛ, которая вызвала долгие споры.

Форвард Донбасса Виктор Захаров заявил о готовности к финалу, вспомнив 2020 год:

"Ситуация в прошлом сезоне получилась неординарной. Мы одна из лиг, которая сумела закончить прошлый чемпионат и сразу начать новый. У нас не было отдыха перед новым сезоном, но зато этот регулярный чемпионат мы прошли по накатанной".

А игрок Сокола Умед Гильманов добавил:

"В финальных играх будет совсем другой настрой, чем в регулярном чемпионате. Донбасс – мастеровитая команда, а вот мы – Сокол – азартная и молодая. Мы играем в активный хоккей, прессингуем и стараемся бросать по воротам из всех позиций. Считаю, это наш главный козырь".

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Генеральный директор УХЛ Сергей Варламов так оценил дуэль:

"Сокол и Донбасс добавляют интриги украинскому хоккею. Финал между этими командами повлияет и на популяризацию хоккея. Сокол проводит первый сезон после возрождения и уже дошел до финала. Думаю, это большой шаг для украинского хоккея".

Оценил соперников и экс-тренер "Днепра" Дмитрий Пидгурский:

"Это будет интересный финал, в котором сойдутся два титулованных клуба. Думаю, что команды подарят красочный и интригующий хоккей. Да, Донбасс – более мастеровитая команда, а Сокол – боевой".

Спортивный директор УХЛ Александр Победоносцев подытожил:

"В этом сезоне уровень чемпионата очень вырос. Такого розыгрыша мы давно не помним, чтобы была такая борьба. Невозможно предугадать и предсказать, кто выиграет матч. Вывеска финала громко звучит: Сокол и Донбасс – многократные чемпионы Украины. Поэтому нас ждет отличный десерт и кульминация всего сезона. Ждем бескомпромиссной борьбы".

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Тем временем, российскому хоккеисту разорвали щеку во время матча.

Смотрите, как играл в хоккей бывший боксер Владимир Кличко:

Владимир Кличко забрасывает шайбу

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