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Новости Чемпионата Украины 2020/2021

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Поклонник модели Playboy из Динамо против Шахтера не сыграет

13 апреля, 13:43

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Словенский вингер киевлян Беньямин Вербич восстанавливается дольше, чем ожидалось, и в сезоне 2020/2021 в чемпионате Украины уже на поле не выйдет

В ближайшую субботу в нашей Премьер-лиге состоится главное противостояние сезона: на НСК "Олимпийский" сойдутся Шахтер и Динамо. К сожалению, не все лидеры наших грандов смогут принять в нем участие. В частности, стало известно, что киевлянин Беньямин Вербич выбыл до конца сезона. Тем временем, футболист Динамо завел роман с моделью Playboy.

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Новость о динамовском вингере сообщил сайт Meta-ratings.

Возвращение словенца в строй ожидалось в ближайшее время и теоретически он мог бы выйти на поле в украинском Эль Класико. Но, как пишут, чрезмерное желание Вербича вернуться в игру побыстрее в итоге заставило его продлить процесс реабилитации после травмы. Таким образом, выздоровление полузащитника затянулось и в нынешнем сезоне футболист на поле уже не выйдет. Хотя Беньямин продолжает заниматься по индивидуальной программе.

Беньямин Вербич

Беньямин Вербич / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Напомним, последний раз 27-летний полузащитник сыграл за Динамо 12 декабря в матче 13-го тура УПЛ против Колоса, который завершился ничьей 2:2. В его активе три гола при одном нереализованном пенальти и желтой карточке.

Ранее Вербич пообещал стать Монатиком и станцевать, если Динамо станет чемпионом.

Смотрите, как словенец едва не заработал пенальти в матче с Барселоной:

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футбол травма чемпионат Украины Беньямин Вербич
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