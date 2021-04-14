Матч Шахтер – Динамо пройдет без зрителей

Из-за продления локдауна в столице самый ожидаемый поединок чемпионата Украины 17 апреля на НСК "Олимпийский" состоится при пустых трибунах

Центральный матч чемпионата Украины между Шахтером и Динамо в субботу, 17 апреля, на НСК Олимпийский в Киеве пройдет без зрителей. Это связано с продлением локдауна в столице до конца апреля.

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"Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении строгих ограничительных мероприятий в Киеве на две недели, то есть до 30 апреля", - сообщил ранее мэр Киева Виталий Кличко.

НСК "Олимпийский" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Украинское класико 17 апреля начнется в 19:30. Напомним, за пять туров до финиша Динамо находится в шаге от первого за пять лет чемпионского титула, опережая Шахтер на семь очков. Только победа позволит горнякам продолжить борьбу за "золото".

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Ранее мы писали, что из-за перебора карточек Динамо в матче с Шахтером не поможет капитан Сидорчук.

Также из-за перелома носа под вопросом участие в игре с Шахтером защитника Динамо Забарного.

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