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Матч Шахтер – Динамо пройдет без зрителей

14 апреля, 15:40

Олег Люлька Олег Люлька

Из-за продления локдауна в столице самый ожидаемый поединок чемпионата Украины 17 апреля на НСК "Олимпийский" состоится при пустых трибунах

Центральный матч чемпионата Украины между Шахтером и Динамо в субботу, 17 апреля, на НСК Олимпийский в Киеве пройдет без зрителей. Это связано с продлением локдауна в столице до конца апреля.

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"Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении строгих ограничительных мероприятий в Киеве на две недели, то есть до 30 апреля", - сообщил ранее мэр Киева Виталий Кличко.

НСК "Олимпийский"

НСК "Олимпийский" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Динамо – Шахтер
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Динамо – Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Украинское класико 17 апреля начнется в 19:30. Напомним, за пять туров до финиша Динамо находится в шаге от первого за пять лет чемпионского титула, опережая Шахтер на семь очков. Только победа позволит горнякам продолжить борьбу за "золото".

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Ранее мы писали, что из-за перебора карточек Динамо в матче с Шахтером не поможет капитан Сидорчук.

Также из-за перелома носа под вопросом участие в игре с Шахтером защитника Динамо Забарного.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
21
16
4
1
45
14
31
52
Забитые 45
Пропущеные 14
Разница 31
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
21
13
6
2
44
15
29
45
Забитые 44
Пропущеные 15
Разница 29
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
20
11
5
4
35
14
21
38
Забитые 35
Пропущеные 14
Разница 21
Результаты последних матчей: В В П П В
4
ДеснаДеснаДес
21
10
6
5
33
21
12
36
Забитые 33
Пропущеные 21
Разница 12
Результаты последних матчей: В В П П В
5
ВорсклаВорсклаВор
21
9
7
5
29
18
11
34
Забитые 29
Пропущеные 18
Разница 11
Результаты последних матчей: В П В П В
6
КолосКолосКол
21
8
9
4
28
20
8
33
Забитые 28
Пропущеные 20
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н В В Н
7
АлександрияАлександрияАле
21
7
5
9
28
28
0
26
Забитые 28
Пропущеные 28
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П В Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забитые 30
Пропущеные 33
Разница -3
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
МариупольМариупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забитые 21
Пропущеные 34
Разница -13
Результаты последних матчей: П В Н П П
10
ИнгулецИнгулецИнг
21
3
10
8
20
30
-10
19
Забитые 20
Пропущеные 30
Разница -10
Результаты последних матчей: П П В В Н
11
ОлимпикОлимпикОли
20
5
2
13
23
37
-14
17
Забитые 23
Пропущеные 37
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П П П
12
РухРухРух
20
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-19
16
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: В П П П В
13
ЛьвовЛьвовЛьв
19
4
3
12
16
46
-30
15
Забитые 16
Пропущеные 46
Разница -30
Результаты последних матчей: П П В П П
14
МинайМинайМин
20
3
6
11
12
35
-23
15
Забитые 12
Пропущеные 35
Разница -23
Результаты последних матчей: П Н Н П П

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Смотрите, как Шахтер и Динамо играли за Суперкубок-2020

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