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Шахтар проти Динамо: розклад, трансляції і результати 22-го туру УПЛ

16 квітня, 07:38

Олег Люлька Олег Люлька

Хто з ким грає, на яких каналах дивитися матчі, котирування букмекерів, оновлювані результати і турнірна таблиця українського футбольного чемпіонату

З 16 по 18 квітня в чемпіонаті України відбуваються матчі 22-го туру, включаючи суботню битву Шахтар – Динамо. Гранди грають без глядачів через локдаун у столиці. Нижче – розклад усіх поєдинків туру з телетрансляціями і котируваннями букмекерів, оновлювані результати і турнірна таблиця Прем'єр-ліги.

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22-й тур УПЛ

П'ятниця, 16 квітня

17:00 Львів – Олександрія Футбол 1
Котирування: 4.85 – 3.55 – 1.77

Субота, 17 квітня

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14:00 Минай – Десна Футбол 2
Котирування: 4.65 – 3.70 – 1.76

17:00 Ворскла – Зоря Футбол 2
Котирування: 3.90 – 3.35 – 2.02

19:30 Шахтар – Динамо Футбол 1
Котирування: 2.05 – 3.65 – 3.40
Стрім матчу Шахтар – Динамо – на каналі Спорт Сьогодні в YouTube

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Неділя, 18 квітня

14:00 Інгулець – Рух Футбол 1
Котирування: 2.46 – 3.45 – 2.81

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17:00 Маріуполь – Олімпік Футбол 1
Котирування: 2.48 – 3.35 – 2.86

19:30 Колос – Дніпро-1 Футбол 1
Котирування: 2.48 – 3.25 – 2.94

Прямі трансляції матчів УПЛ також доступні на сервісі OLL.TV

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
21
16
4
1
45
14
31
52
Забиті 45
Пропущені 14
Різниця 31
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
21
13
6
2
44
15
29
45
Забиті 44
Пропущені 15
Різниця 29
Результати останніх матчів: В В П В В
3
ЗоряЗоряЗор
20
11
5
4
35
14
21
38
Забиті 35
Пропущені 14
Різниця 21
Результати останніх матчів: В В П П В
4
ДеснаДеснаДес
21
10
6
5
33
21
12
36
Забиті 33
Пропущені 21
Різниця 12
Результати останніх матчів: В В П П В
5
ВорсклаВорсклаВор
21
9
7
5
29
18
11
34
Забиті 29
Пропущені 18
Різниця 11
Результати останніх матчів: В П В П В
6
КолосКолосКол
21
8
9
4
28
20
8
33
Забиті 28
Пропущені 20
Різниця 8
Результати останніх матчів: В Н В В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
21
7
5
9
28
28
0
26
Забиті 28
Пропущені 28
Різниця 0
Результати останніх матчів: П П П В Н
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забиті 30
Пропущені 33
Різниця -3
Результати останніх матчів: П В В В Н
9
МаріупольМаріупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забиті 21
Пропущені 34
Різниця -13
Результати останніх матчів: П В Н П П
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
21
3
10
8
20
30
-10
19
Забиті 20
Пропущені 30
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П В В Н
11
ОлімпікОлімпікОлі
20
5
2
13
23
37
-14
17
Забиті 23
Пропущені 37
Різниця -14
Результати останніх матчів: П П П П П
12
РухРухРух
20
3
7
10
17
36
-19
16
Забиті 17
Пропущені 36
Різниця -19
Результати останніх матчів: В П П П В
13
ЛьвівЛьвівЛьв
19
4
3
12
16
46
-30
15
Забиті 16
Пропущені 46
Різниця -30
Результати останніх матчів: П П В П П
14
МинайМинайМин
20
3
6
11
12
35
-23
15
Забиті 12
Пропущені 35
Різниця -23
Результати останніх матчів: П Н Н П П

Нагадаємо, перед цим туром Мілевський опинився на дні УПЛ, але цікаво дебютував у ролі репера, спростувавши інформацію про те, що влітку розірве контракт з Минаєм.

Мілевський і Панков записали реп Відео: Instagram
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розклад результати чемпіонат України Динамо Київ Шахтар Донецьк

Джерело: Сегодня|Спорт

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