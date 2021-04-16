Шахтар проти Динамо: розклад, трансляції і результати 22-го туру УПЛ

З 16 по 18 квітня в чемпіонаті України відбуваються матчі 22-го туру, включаючи суботню битву Шахтар – Динамо. Гранди грають без глядачів через локдаун у столиці. Нижче – розклад усіх поєдинків туру з телетрансляціями і котируваннями букмекерів, оновлювані результати і турнірна таблиця Прем'єр-ліги.
22-й тур УПЛ
П'ятниця, 16 квітня
17:00 Львів – Олександрія Футбол 1
Котирування: 4.85 – 3.55 – 1.77
Субота, 17 квітня
14:00 Минай – Десна Футбол 2
Котирування: 4.65 – 3.70 – 1.76
17:00 Ворскла – Зоря Футбол 2
Котирування: 3.90 – 3.35 – 2.02
19:30 Шахтар – Динамо Футбол 1
Котирування: 2.05 – 3.65 – 3.40
Стрім матчу Шахтар – Динамо – на каналі Спорт Сьогодні в YouTube
Неділя, 18 квітня
14:00 Інгулець – Рух Футбол 1
Котирування: 2.46 – 3.45 – 2.81
17:00 Маріуполь – Олімпік Футбол 1
Котирування: 2.48 – 3.35 – 2.86
19:30 Колос – Дніпро-1 Футбол 1
Котирування: 2.48 – 3.25 – 2.94
Прямі трансляції матчів УПЛ також доступні на сервісі OLL.TV
Нагадаємо, перед цим туром Мілевський опинився на дні УПЛ, але цікаво дебютував у ролі репера, спростувавши інформацію про те, що влітку розірве контракт з Минаєм.
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