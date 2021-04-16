Шахтар проти Динамо: розклад, трансляції і результати 22-го туру УПЛ

Хто з ким грає, на яких каналах дивитися матчі, котирування букмекерів, оновлювані результати і турнірна таблиця українського футбольного чемпіонату

З 16 по 18 квітня в чемпіонаті України відбуваються матчі 22-го туру, включаючи суботню битву Шахтар – Динамо. Гранди грають без глядачів через локдаун у столиці. Нижче – розклад усіх поєдинків туру з телетрансляціями і котируваннями букмекерів, оновлювані результати і турнірна таблиця Прем'єр-ліги.

Реклама

22-й тур УПЛ

П'ятниця, 16 квітня

17:00 Львів – Олександрія Футбол 1

Котирування: 4.85 – 3.55 – 1.77

Субота, 17 квітня

Реклама

14:00 Минай – Десна Футбол 2

Котирування: 4.65 – 3.70 – 1.76

17:00 Ворскла – Зоря Футбол 2

Котирування: 3.90 – 3.35 – 2.02

19:30 Шахтар – Динамо Футбол 1

Котирування: 2.05 – 3.65 – 3.40

Стрім матчу Шахтар – Динамо – на каналі Спорт Сьогодні в YouTube

Неділя, 18 квітня

14:00 Інгулець – Рух Футбол 1

Котирування: 2.46 – 3.45 – 2.81

Реклама

17:00 Маріуполь – Олімпік Футбол 1

Котирування: 2.48 – 3.35 – 2.86

19:30 Колос – Дніпро-1 Футбол 1

Котирування: 2.48 – 3.25 – 2.94

Прямі трансляції матчів УПЛ також доступні на сервісі OLL.TV

Нагадаємо, перед цим туром Мілевський опинився на дні УПЛ, але цікаво дебютував у ролі репера, спростувавши інформацію про те, що влітку розірве контракт з Минаєм.

Мілевський і Панков записали реп Відео: Instagram

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама