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Найдорожчий гравець Динамо готовий зіграти із Шахтарем

15 квітня, 10:16

Олег Люлька Олег Люлька

17 квітня на НСК "Олімпійський" в поєдинку проти "гірників" киянам зможе допомогти їхній вінгер Віктор Циганков, який повністю відновився після травми

Найдорожчий футболіст чемпіонату України Віктор Циганков, якого аналітики Transfermarkt оцінюють в 24 млн євро, готовий зіграти в матчі із Шахтарем 17 квітня.

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23-річний віцекапітан Динамо повністю відновився після ушкодження литкового м'яза, повідомляє Футбол NEWS.

Нагадаємо, Циганкова чекали в заявці Динамо ще в попередньому матчі з Дніпром-1, виграному киянами 2:0, але той поєдинок Віктор пропустив.

Востаннє Циганков грав за Динамо 18 березня, коли був замінений після першого тайму виїзного матчу Ліги Європи з Вільярреалом (0:2).

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Віктор Циганков

Віктор Циганков / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Українське класико 17 квітня розпочнеться о 19:30. За п'ять турів до фінішу Динамо перебуває за крок від першого за п'ять років чемпіонського титулу, випереджаючи Шахтар на сім очок. Тільки перемога дасть гірникам продовжити боротьбу за "золото".

Раніше ми писали, що через перебір карток Динамо в матчі із Шахтарем не допоможе капітан Сидорчук.

Через продовження локдауну в столиці матч Шахтар – Динамо на Олімпійському відбудеться без глядачів.

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Дивіться, як забиває Циганков

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Позиція
Команда
І
В
Н
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Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
21
16
4
1
45
14
31
52
Забиті 45
Пропущені 14
Різниця 31
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
21
13
6
2
44
15
29
45
Забиті 44
Пропущені 15
Різниця 29
Результати останніх матчів: В В П В В
3
ЗоряЗоряЗор
20
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4
35
14
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Забиті 35
Пропущені 14
Різниця 21
Результати останніх матчів: В В П П В
4
ДеснаДеснаДес
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Забиті 33
Пропущені 21
Різниця 12
Результати останніх матчів: В В П П В
5
ВорсклаВорсклаВор
21
9
7
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18
11
34
Забиті 29
Пропущені 18
Різниця 11
Результати останніх матчів: В П В П В
6
КолосКолосКол
21
8
9
4
28
20
8
33
Забиті 28
Пропущені 20
Різниця 8
Результати останніх матчів: В Н В В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
21
7
5
9
28
28
0
26
Забиті 28
Пропущені 28
Різниця 0
Результати останніх матчів: П П П В Н
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забиті 30
Пропущені 33
Різниця -3
Результати останніх матчів: П В В В Н
9
МаріупольМаріупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забиті 21
Пропущені 34
Різниця -13
Результати останніх матчів: П В Н П П
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
21
3
10
8
20
30
-10
19
Забиті 20
Пропущені 30
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П В В Н
11
ОлімпікОлімпікОлі
20
5
2
13
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-14
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Забиті 23
Пропущені 37
Різниця -14
Результати останніх матчів: П П П П П
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Забиті 17
Пропущені 36
Різниця -19
Результати останніх матчів: В П П П В
13
ЛьвівЛьвівЛьв
19
4
3
12
16
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Забиті 16
Пропущені 46
Різниця -30
Результати останніх матчів: П П В П П
14
МинайМинайМин
20
3
6
11
12
35
-23
15
Забиті 12
Пропущені 35
Різниця -23
Результати останніх матчів: П Н Н П П

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