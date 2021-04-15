Найдорожчий гравець Динамо готовий зіграти із Шахтарем

17 квітня на НСК "Олімпійський" в поєдинку проти "гірників" киянам зможе допомогти їхній вінгер Віктор Циганков, який повністю відновився після травми

Найдорожчий футболіст чемпіонату України Віктор Циганков, якого аналітики Transfermarkt оцінюють в 24 млн євро, готовий зіграти в матчі із Шахтарем 17 квітня.

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23-річний віцекапітан Динамо повністю відновився після ушкодження литкового м'яза, повідомляє Футбол NEWS.

Нагадаємо, Циганкова чекали в заявці Динамо ще в попередньому матчі з Дніпром-1, виграному киянами 2:0, але той поєдинок Віктор пропустив.

Востаннє Циганков грав за Динамо 18 березня, коли був замінений після першого тайму виїзного матчу Ліги Європи з Вільярреалом (0:2).

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Віктор Циганков / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Українське класико 17 квітня розпочнеться о 19:30. За п'ять турів до фінішу Динамо перебуває за крок від першого за п'ять років чемпіонського титулу, випереджаючи Шахтар на сім очок. Тільки перемога дасть гірникам продовжити боротьбу за "золото".

Раніше ми писали, що через перебір карток Динамо в матчі із Шахтарем не допоможе капітан Сидорчук.

Через продовження локдауну в столиці матч Шахтар – Динамо на Олімпійському відбудеться без глядачів.

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Дивіться, як забиває Циганков

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