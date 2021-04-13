Скандального динамівця заслали в дубль – тренер пояснив причину

Невдало складається перебування нападника київського Динамо Назарія Русина в Польщі. Там 22-річний хлопець перебуває в оренді у варшавській Легії і всього раз з'явився в основній команді на полі. Нещодавно футболіст Динамо потрапив в скандал в чемпіонаті Польщі.

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Русин не хоче грати за резервну команду, і тренерський штаб дав йому час подумати над своєю поведінкою. Про це в коментарі сайту "Трибуна" розповів наставник команди Чеслав Міхневич:

"У нас виступає найкращий форвард Екстракласи. У Томаша Пекгарта 21 гол в чемпіонаті, а ми граємо з одним форвардом. Тому Назарію треба працювати, щоб отримати свій шанс вийти на поле. А він, мабуть, думав, що буде грати в кожному матчі по 30-40 хвилин. Ми хотіли, щоб він підтримував форму в дублі і був готовий на всі 90 хвилин. Але він сказав, що не хоче грати за другу команду. Це непрофесійно. Ми відправили його в дубль на два тижні, щоб він подумав: хоче він грати за Легію чи ні. Зараз він тренується з резервом. Залишився ще тиждень, а потім ми проведемо розмову і вирішимо, що робити далі".

Також наставник не поспішає ставити хрест на українцеві:

"Я нічого поганого про нього сказати не можу. Він – молодий футболіст і зробив багато помилок. Це нормально. Просто він повинен розуміти, куди прийшов і просто так ніхто йому нічого не дасть. У нас є ще шість матчів в чемпіонаті. Будемо говорити з футболістом і з Динамо, як вийти з цієї ситуації. Коли він буде добре тренуватися і виконувати те, що ми від нього хочемо, то зможе грати".

Тим часом, Динамо запропонували віддати Супрягу й Русина за Довбика.

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Згадаймо, як Русин забивав у складі Зорі:

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