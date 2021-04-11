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Віддати за нього Супрягу і Русина: Динамо запропонували схему підписання українського Лукаку

11 квітня, 23:28

Олег Люлька Олег Люлька

Дніпрянин Артем Довбик, який зламав ніс Іллі Забарному, може продовжити кар'єру в Києві

Футбольний агент В'ячеслав Заховайло, відомий за співпрацею з Сергієм Рибалкою і Русланом Ротанем, запропонував київському Динамо нестандартну схему посилення атаки нинішнім форвардом Дніпра-1 Артемом Довбиком.

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"Подивився статистику ТТД в матчі Дніпро-1 – Динамо. Несподіваний висновок зробив для себе. Я б Довбика обміняв на Супрягу і дав би в доважок Русина", – написав у себе в Facebook Заховайло, назвавши 23-річного Довбика "українським Лукаку"

Артем Довбик

Артем Довбик / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

На заперечення підписників, мовляв, Динамо потрібно купити адекватного нападника рівня Бунгура або Мбокані, Заховайло відреагував так: "Щоб щось купити, треба щось продати! Аксіома професійного клубу. Або обміняти, що в сучасних фінансових умовах для Динамо вигідно" .

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Відзначимо, що аналітики Тransfermarkt оцінюють Довбика в 400 000 євро, його контракт з Дніпром-1 діє до кінця 2023 року. У поточному сезоні він забив за свій клуб 9 голів у 23 матчах.

Додамо, що в суботу після відмашки Довбика перелом носа дістав захисник Динамо Забарний. Форвард дніпрян був вилучений, а кияни виграли той матч 2:0.

Дивіться, як Довбик ледь не приніс збірній України перемогу над Казахстаном

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Динамо Київ Дніпро-1 Артем Довбик Владислав Супряга Назарий Русин Вячеслав Заховайло

Джерело: Сегодня|Спорт

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