Динамо – Дніпро-1: відеотрансляція матчу

Дивіться поєдинок лідера проти команди, яка цьогоріч ще не програвала в УПЛ

У суботу, 10 квітня, в рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги відбувається матч Динамо – Дніпро-1. Початок – о 17:00. Формальним господарем зустрічі є київський клуб, але команди грають на полі "Дніпро-Арени" в Дніпрі. Наш сайт веде відеотрансляцію цього протистояння підопічних Мірчі Луческу і Ігоря Йовичевича.

ДИНАМО – ДНІПРО-1

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Відзначимо, що перед грою з Динамо, лідером чемпіонату України, Дніпро-1 набрав шикарну форму. Команда виграла п'ять матчів за двох нічиїх і жодного разу не програла. Але буквально напередодні провідний півзахисник дніпрян Олександр Пихаленок загримів до лікарні і переніс екстрену операцію. Гравця "прихопив" апендикс.

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На перемогу Динамо встановлено коефіцієнт 1.51, на нічию – 4.40, на перемогу Дніпра-1 – 6.20. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така: виграш Динамо – 63%, нічия – 22%, виграш Дніпра-1 – 15%. Найбільш ймовірними рахунками аналітики називають 1:0 і 2:0 на користь киян.

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Відзначимо, що перед грою Динамо – Дніпро-1 Шахтар обіграв у Києві Маріуполь 3:0 і скоротив відставання від Динамо до чотирьох очок.

Після цього туру командам залишиться зіграти ще по п'ять матчів. 17 квітня відбудеться національне дербі Шахтар – Динамо.

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