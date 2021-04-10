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Динамо – Дніпро-1: відеотрансляція матчу

10 квітня, 16:23

Олег Люлька Олег Люлька

Дивіться поєдинок лідера проти команди, яка цьогоріч ще не програвала в УПЛ

У суботу, 10 квітня, в рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги відбувається матч Динамо – Дніпро-1. Початок – о 17:00. Формальним господарем зустрічі є київський клуб, але команди грають на полі "Дніпро-Арени" в Дніпрі. Наш сайт веде відеотрансляцію цього протистояння підопічних Мірчі Луческу і Ігоря Йовичевича.

ДИНАМО – ДНІПРО-1

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Відзначимо, що перед грою з Динамо, лідером чемпіонату України, Дніпро-1 набрав шикарну форму. Команда виграла п'ять матчів за двох нічиїх і жодного разу не програла. Але буквально напередодні провідний півзахисник дніпрян Олександр Пихаленок загримів до лікарні і переніс екстрену операцію. Гравця "прихопив" апендикс.

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

На перемогу Динамо встановлено коефіцієнт 1.51, на нічию – 4.40, на перемогу Дніпра-1 – 6.20. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така: виграш Динамо – 63%, нічия – 22%, виграш Дніпра-1 – 15%. Найбільш ймовірними рахунками аналітики називають 1:0 і 2:0 на користь киян.

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Відзначимо, що перед грою Динамо – Дніпро-1 Шахтар обіграв у Києві Маріуполь 3:0 і скоротив відставання від Динамо до чотирьох очок.

Після цього туру командам залишиться зіграти ще по п'ять матчів. 17 квітня відбудеться національне дербі Шахтар – Динамо.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
20
15
4
1
43
14
29
49
Забиті 43
Пропущені 14
Різниця 29
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
21
13
6
2
44
15
29
45
Забиті 44
Пропущені 15
Різниця 29
Результати останніх матчів: В В П В В
3
ЗоряЗоряЗор
19
10
5
4
33
14
19
35
Забиті 33
Пропущені 14
Різниця 19
Результати останніх матчів: В П П В В
4
ДеснаДеснаДес
20
9
6
5
29
20
9
33
Забиті 29
Пропущені 20
Різниця 9
Результати останніх матчів: В П П В В
5
ВорсклаВорсклаВор
20
8
7
5
27
17
10
31
Забиті 27
Пропущені 17
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В П В В
6
КолосКолосКол
20
7
9
4
26
19
7
30
Забиті 26
Пропущені 19
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н В В Н П
7
ОлександріяОлександріяОле
20
7
5
8
27
24
3
26
Забиті 27
Пропущені 24
Різниця 3
Результати останніх матчів: П П В Н П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
20
7
4
9
30
31
-1
25
Забиті 30
Пропущені 31
Різниця -1
Результати останніх матчів: В В В Н Н
9
МаріупольМаріупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забиті 21
Пропущені 34
Різниця -13
Результати останніх матчів: П В Н П П
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
20
3
10
7
20
28
-8
19
Забиті 20
Пропущені 28
Різниця -8
Результати останніх матчів: П В В Н П
11
ОлімпікОлімпікОлі
19
5
2
12
22
35
-13
17
Забиті 22
Пропущені 35
Різниця -13
Результати останніх матчів: П П П П П
12
ЛьвівЛьвівЛьв
18
4
3
11
15
44
-29
15
Забиті 15
Пропущені 44
Різниця -29
Результати останніх матчів: П В П П П
13
МинайМинайМин
19
3
6
10
12
33
-21
15
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: Н Н П П В
14
РухРухРух
19
2
7
10
15
36
-21
13
Забиті 15
Пропущені 36
Різниця -21
Результати останніх матчів: П П П В П

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