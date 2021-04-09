Екс-гравець Зорі страждав від расизму в Україні: Траплялися неприємні речі, за мною стежили

Колишній нападник Зорі Леонардо Асеведо Руїс розповів про випадки расизму за час його виступів в Україні та порівняв із ситуацією в Іспанії. Останнім часом колумбійський футболіст захищав кольори піренейського Логроньєс.

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"Це правда, що в Ла Лізі немає расизму. Я в Іспанії рік і зауважив, що тут всі виявляють повагу, включаючи суперників. Не було жодного неприємного досвіду. Я ніколи не відчував себе ображеним через колір моєї шкіри. В Україні зі мною траплялися неприємні речі. Коли йшов на ринок або в магазин з одягом, я помічав, як охоронець стояв позаду і стежив за мною. За мною майже завжди спостерігали, чого тут не буває", – сказав Руїс Marca

Леонардо Асеведо Руїс / Фото: Instagram

Нагадаємо, що Руїс грав в Зорі в сезоні-2018/19. Зараз південно-американський форвард захищає кольори Логроньєс з Сегунди.

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