Русский
$ 27,98
33,23

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Екс-гравець Зорі страждав від расизму в Україні: Траплялися неприємні речі, за мною стежили

9 квітня, 15:28

Олена Павлова Олена Павлова

Зате в Іспанії колумбієць відчуває себе комфортно

Колишній нападник Зорі Леонардо Асеведо Руїс розповів про випадки расизму за час його виступів в Україні та порівняв із ситуацією в Іспанії. Останнім часом колумбійський футболіст захищав кольори піренейського Логроньєс.

Реклама

Читайте також: "Пробили легкі заточками": українського футболіста посадили на перо на ґрунті расизму

"Це правда, що в Ла Лізі немає расизму. Я в Іспанії рік і зауважив, що тут всі виявляють повагу, включаючи суперників. Не було жодного неприємного досвіду. Я ніколи не відчував себе ображеним через колір моєї шкіри. В Україні зі мною траплялися неприємні речі. Коли йшов на ринок або в магазин з одягом, я помічав, як охоронець стояв позаду і стежив за мною. За мною майже завжди спостерігали, чого тут не буває", – сказав Руїс Marca

Леонардо Асеведо Руїс

Леонардо Асеведо Руїс / Фото: Instagram

Нагадаємо, що Руїс грав в Зорі в сезоні-2018/19. Зараз південно-американський форвард захищає кольори Логроньєс з Сегунди.

Реклама

Раніше тренера вигнали за слова про гомосексуалістів і мігрантів. Берлінська Герта звільнила наставника воротарів Жолта Петрі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

расизм футболіст чемпіонат України чемпіонат Іспанії Зоря Луганськ
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Оце заспівала! Дружина лідера Динамо висловилася про зраду
Оце заспівала! Дружина лідера Динамо висловилася про зрадуФутбол
Динамо ще ближче до чемпіонства: всі результати 20-го туру УПЛ
Динамо ще ближче до чемпіонства: всі результати 20-го туру УПЛЧУ з футболу
Клуб Мілевського ризикує накритися через санкції за контрабанду
Клуб Мілевського ризикує накритися через санкції за контрабандуФутбол
Клуб Мілевського поставив 10 тисяч у.о. на свою перемогу – і судді допомогли? Фото свідчень
Клуб Мілевського поставив 10 тисяч у.о. на свою перемогу – і судді допомогли? Фото свідченьЧУ з футболу
До приїзду героя Динамо з Олександрії його кохана зробила нову зачіску
До приїзду героя Динамо з Олександрії його кохана зробила нову зачіскуФутбол
Мілевський проти Кінг-Конга: подробиці грандіозного боксерського махачу
Мілевський проти Кінг-Конга: подробиці грандіозного боксерського махачуФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти