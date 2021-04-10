Динамо – Днепр-1: видеотрансляция матча

Смотрите поединок лидера против команды, которая в этом году еще не проигрывала в УПЛ

В субботу, 10 апреля, в рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги проходит матч Динамо – Днепр-1. Начало – в 17:00. Формальным хозяином встречи является киевский клуб, но команды играют на поле "Днепр-Арены" в Днепре. Наш сайт ведет видеотрансляцию этого противостояния подопечных Мирчи Луческу и Игоря Йовичевича.

ДИНАМО – ДНЕПР-1

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Отметим, что перед игрой с Динамо, лидером чемпионата Украины, Днепр-1 набрал шикарную форму. Команда выиграла пять матчей при двух ничьих и ни разу не проиграла. При этом буквально накануне ведущий полузащитник днепрян Александр Пихаленок загремел в больницу и перенес экстренную операцию. Игрока "прихватил" аппендикс.

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

На победу Динамо установлен коэффициент 1.51, на ничью – 4.40, на победу Днепра-1 – 6.20. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая: выигрыш Динамо – 63%, ничья – 22%, выигрыш Днепра-1 – 15%. Наиболее вероятными счетами аналитики называют 1:0 и 2:0 в пользу киевлян.

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Отметим, что перед игрой Динамо – Днепр-1 Шахтер обыграл в Киеве Мариуполь 3:0 и сократил отставание от Динамо до четырех очков.

После этого тура командам останется сыграть еще по пять матчей. 17 апреля состоится национальное дерби Шахтер – Динамо.

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