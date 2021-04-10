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Динамо – Днепр-1: видеотрансляция матча

10 апреля, 16:23

Олег Люлька Олег Люлька

Смотрите поединок лидера против команды, которая в этом году еще не проигрывала в УПЛ

В субботу, 10 апреля, в рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги проходит матч Динамо – Днепр-1. Начало – в 17:00. Формальным хозяином встречи является киевский клуб, но команды играют на поле "Днепр-Арены" в Днепре. Наш сайт ведет видеотрансляцию этого противостояния подопечных Мирчи Луческу и Игоря Йовичевича.

ДИНАМО – ДНЕПР-1

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Отметим, что перед игрой с Динамо, лидером чемпионата Украины, Днепр-1 набрал шикарную форму. Команда выиграла пять матчей при двух ничьих и ни разу не проиграла. При этом буквально накануне ведущий полузащитник днепрян Александр Пихаленок загремел в больницу и перенес экстренную операцию. Игрока "прихватил" аппендикс.

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

На победу Динамо установлен коэффициент 1.51, на ничью – 4.40, на победу Днепра-1 – 6.20. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая: выигрыш Динамо – 63%, ничья – 22%, выигрыш Днепра-1 – 15%. Наиболее вероятными счетами аналитики называют 1:0 и 2:0 в пользу киевлян.

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Отметим, что перед игрой Динамо – Днепр-1 Шахтер обыграл в Киеве Мариуполь 3:0 и сократил отставание от Динамо до четырех очков.

После этого тура командам останется сыграть еще по пять матчей. 17 апреля состоится национальное дерби Шахтер – Динамо.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
20
15
4
1
43
14
29
49
Забитые 43
Пропущеные 14
Разница 29
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
21
13
6
2
44
15
29
45
Забитые 44
Пропущеные 15
Разница 29
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
19
10
5
4
33
14
19
35
Забитые 33
Пропущеные 14
Разница 19
Результаты последних матчей: В П П В В
4
ДеснаДеснаДес
20
9
6
5
29
20
9
33
Забитые 29
Пропущеные 20
Разница 9
Результаты последних матчей: В П П В В
5
ВорсклаВорсклаВор
20
8
7
5
27
17
10
31
Забитые 27
Пропущеные 17
Разница 10
Результаты последних матчей: П В П В В
6
КолосКолосКол
20
7
9
4
26
19
7
30
Забитые 26
Пропущеные 19
Разница 7
Результаты последних матчей: Н В В Н П
7
АлександрияАлександрияАле
20
7
5
8
27
24
3
26
Забитые 27
Пропущеные 24
Разница 3
Результаты последних матчей: П П В Н П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
20
7
4
9
30
31
-1
25
Забитые 30
Пропущеные 31
Разница -1
Результаты последних матчей: В В В Н Н
9
МариупольМариупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забитые 21
Пропущеные 34
Разница -13
Результаты последних матчей: П В Н П П
10
ИнгулецИнгулецИнг
20
3
10
7
20
28
-8
19
Забитые 20
Пропущеные 28
Разница -8
Результаты последних матчей: П В В Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
19
5
2
12
22
35
-13
17
Забитые 22
Пропущеные 35
Разница -13
Результаты последних матчей: П П П П П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
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Разница -21
Результаты последних матчей: Н Н П П В
14
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19
2
7
10
15
36
-21
13
Забитые 15
Пропущеные 36
Разница -21
Результаты последних матчей: П П П В П

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