Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Украины

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу прошли поединки 21-го тура Премьер-лиги. УПЛ вернулась после перерыва на встречи сборных. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что чемпионат Украины ужимают: смотрите, когда станет известен победитель УПЛ.
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Суббота, 10 апреля
14:00 Мариуполь – Шахтер – Футбол 2
Букмекеры: 34.0 – 12.50 – 1.06
17:00 Динамо – Днепр-1 – 2+2
Букмекеры: 1.47 – 4.45 – 6.80
19:30 Десна – Александрия – Футбол 2
Букмекеры: 2.20 – 3.30 – 3.35
Воскресенье, 11 апреля
14:00 Заря – Ингулец – УНИАН
Букмекеры: 1.47 – 4.30 – 7.20
14:00 Ворскла – Львов – Футбол 1
Букмекеры: 1.52 – 4.10 – 6.60
17:00 Рух – Минай – Футбол 1
Букмекеры: 2.15 – 3.40 – 3.40
19:30 Олимпик – Колос – Футбол 1
Букмекеры: 3.70 – 3.40 – 2.06
Смотрите также трансляцию матчей УПЛ на OLL.TV.
Турнирная таблица
Смотрите, как Динамо ранее переиграло Александрию
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