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Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Украины

10 апреля, 09:29

Елена Павлова Елена Павлова

Все о поединках 21-го тура УПЛ – расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу прошли поединки 21-го тура Премьер-лиги. УПЛ вернулась после перерыва на встречи сборных. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что чемпионат Украины ужимают: смотрите, когда станет известен победитель УПЛ.

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Читайте также: Динамо против сокращения сроков чемпионата Украины, но его не послушают

Суббота, 10 апреля
14:00 Мариуполь – Шахтер – Футбол 2
Букмекеры: 34.0 – 12.50 – 1.06

17:00 Динамо – Днепр-1 – 2+2
Букмекеры: 1.47 – 4.45 – 6.80

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19:30 Десна – Александрия – Футбол 2
Букмекеры: 2.20 – 3.30 – 3.35

Воскресенье, 11 апреля
14:00 Заря – Ингулец – УНИАН
Букмекеры: 1.47 – 4.30 – 7.20

14:00 Ворскла – Львов – Футбол 1
Букмекеры: 1.52 – 4.10 – 6.60

17:00 Рух – Минай – Футбол 1
Букмекеры: 2.15 – 3.40 – 3.40

В тренде
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19:30 Олимпик – Колос – Футбол 1
Букмекеры: 3.70 – 3.40 – 2.06

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Смотрите также трансляцию матчей УПЛ на OLL.TV.

Турнирная таблица

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
20
15
4
1
43
14
29
49
Забитые 43
Пропущеные 14
Разница 29
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
20
12
6
2
41
15
26
42
Забитые 41
Пропущеные 15
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В В П
3
ЗаряЗаряЗар
19
10
5
4
33
14
19
35
Забитые 33
Пропущеные 14
Разница 19
Результаты последних матчей: В П П В В
4
ДеснаДеснаДес
20
9
6
5
29
20
9
33
Забитые 29
Пропущеные 20
Разница 9
Результаты последних матчей: В П П В В
5
ВорсклаВорсклаВор
20
8
7
5
27
17
10
31
Забитые 27
Пропущеные 17
Разница 10
Результаты последних матчей: П В П В В
6
КолосКолосКол
20
7
9
4
26
19
7
30
Забитые 26
Пропущеные 19
Разница 7
Результаты последних матчей: Н В В Н П
7
АлександрияАлександрияАле
20
7
5
8
27
24
3
26
Забитые 27
Пропущеные 24
Разница 3
Результаты последних матчей: П П В Н П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
20
7
4
9
30
31
-1
25
Забитые 30
Пропущеные 31
Разница -1
Результаты последних матчей: В В В Н Н
9
МариупольМариупольМар
20
5
6
9
21
31
-10
21
Забитые 21
Пропущеные 31
Разница -10
Результаты последних матчей: В Н П П Н
10
ИнгулецИнгулецИнг
20
3
10
7
20
28
-8
19
Забитые 20
Пропущеные 28
Разница -8
Результаты последних матчей: П В В Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
19
5
2
12
22
35
-13
17
Забитые 22
Пропущеные 35
Разница -13
Результаты последних матчей: П П П П П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
18
4
3
11
15
44
-29
15
Забитые 15
Пропущеные 44
Разница -29
Результаты последних матчей: П В П П П
13
МинайМинайМин
19
3
6
10
12
33
-21
15
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: Н Н П П В
14
РухРухРух
19
2
7
10
15
36
-21
13
Забитые 15
Пропущеные 36
Разница -21
Результаты последних матчей: П П П В П

Смотрите, как Динамо ранее переиграло Александрию

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