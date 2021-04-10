Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Украины

Все о поединках 21-го тура УПЛ – расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу прошли поединки 21-го тура Премьер-лиги. УПЛ вернулась после перерыва на встречи сборных. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что чемпионат Украины ужимают: смотрите, когда станет известен победитель УПЛ.

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Суббота, 10 апреля

14:00 Мариуполь – Шахтер – Футбол 2

Букмекеры: 34.0 – 12.50 – 1.06

17:00 Динамо – Днепр-1 – 2+2

Букмекеры: 1.47 – 4.45 – 6.80

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19:30 Десна – Александрия – Футбол 2

Букмекеры: 2.20 – 3.30 – 3.35

Воскресенье, 11 апреля

14:00 Заря – Ингулец – УНИАН

Букмекеры: 1.47 – 4.30 – 7.20

14:00 Ворскла – Львов – Футбол 1

Букмекеры: 1.52 – 4.10 – 6.60

17:00 Рух – Минай – Футбол 1

Букмекеры: 2.15 – 3.40 – 3.40

19:30 Олимпик – Колос – Футбол 1

Букмекеры: 3.70 – 3.40 – 2.06

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Смотрите также трансляцию матчей УПЛ на OLL.TV.

Турнирная таблица

Смотрите, как Динамо ранее переиграло Александрию

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