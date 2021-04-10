Прогноз, розклад і результати 21-го туру чемпіонату України

Цього вікенду в чемпіонаті України з футболу пройшли поєдинки 21-го туру Прем'єр-ліги. УПЛ повернулася після перерви на зустрічі збірних. Нижче – розклад і час початку всіх матчів, список трансляцій, котирування букмекерів, результати ігор та актуальна турнірна таблиця. Раніше ми писали, що чемпіонат України утискають: дивіться, коли стане відомий переможець УПЛ.
Читайте також: Динамо проти скорочення термінів чемпіонату України, але його не послухають
Субота, 10 квітня
14:00 Маріуполь – Шахтар – Футбол 2
Букмекери: 34.0 – 12.50 – 1.06
17:00 Динамо – Дніпро-1 – 2+2
Букмекери: 1.47 – 4.45 – 6.80
19:30 Десна – Олександрія – Футбол 2
Букмекери: 2.20 – 3.30 – 3.35
Неділя, 11 квітня
14:00 Зоря – Інгулець – УНІАН
Букмекери: 1.47 – 4.30 – 7.20
14:00 Ворскла – Львів – Футбол 1
Букмекери: 1.52 – 4.10 – 6.60
17:00 Рух – Минай – Футбол 1
Букмекери: 2.15 – 3.40 – 3.40
19:30 Олімпік – Колос – Футбол 1
Букмекери: 3.70 – 3.40 – 2.06
Дивіться також трансляцію матчів УПЛ на OLL.TV.
Турнірна таблиця
Дивіться, як Динамо раніше переграло Олександрію
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк