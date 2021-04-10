Прогноз, розклад і результати 21-го туру чемпіонату України

Все про поєдинки 21-го туру УПЛ – розклад трансляцій, котирування букмекерів, оперативні результати і турнірна таблиця

Цього вікенду в чемпіонаті України з футболу пройшли поєдинки 21-го туру Прем'єр-ліги. УПЛ повернулася після перерви на зустрічі збірних. Нижче – розклад і час початку всіх матчів, список трансляцій, котирування букмекерів, результати ігор та актуальна турнірна таблиця. Раніше ми писали, що чемпіонат України утискають: дивіться, коли стане відомий переможець УПЛ.

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Субота, 10 квітня

14:00 Маріуполь – Шахтар – Футбол 2

Букмекери: 34.0 – 12.50 – 1.06

17:00 Динамо – Дніпро-1 – 2+2

Букмекери: 1.47 – 4.45 – 6.80

19:30 Десна – Олександрія – Футбол 2

Букмекери: 2.20 – 3.30 – 3.35

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Неділя, 11 квітня

14:00 Зоря – Інгулець – УНІАН

Букмекери: 1.47 – 4.30 – 7.20

14:00 Ворскла – Львів – Футбол 1

Букмекери: 1.52 – 4.10 – 6.60

17:00 Рух – Минай – Футбол 1

Букмекери: 2.15 – 3.40 – 3.40

19:30 Олімпік – Колос – Футбол 1

Букмекери: 3.70 – 3.40 – 2.06

Дивіться також трансляцію матчів УПЛ на OLL.TV.

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Турнірна таблиця

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