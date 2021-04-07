Чемпіонат України утискають: дивіться, коли стане відомий переможець УПЛ

Нинішній сезон в українській Прем'єр-лізі завершиться завчасночерез збірну країни, яка в червні зіграє на Євро-2020. Керівники національної команди попросили більше часу для підготовки, і клуби УПЛ були не проти.

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"Отож, більшість клубів УПЛ пішла назустріч збірній і погодилася стиснути терміни чемпіонату. Остаточне, а в даному випадку формальне рішення – за Виконкомом УАФ. Тож можна констатувати, що передостанній тур УПЛ зміститься на 5 травня, а останній відбудеться 9-го числа", – написав у своєму в Twitter журналіст каналів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас

Сергій Кривцов на розминці / Фото: Reuters

Відзначимо, що на 12 травня 2021 року заплановано фінал Кубка України. А фінальна частина чемпіонату Європи розпочнеться 11 червня. У групі команда Андрія Шевченка зіграє з Нідерландами (13 червня), Північної Македонією (17-го) і Австрією (21-го).

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За шість турів до фінішу УПЛ Динамо випереджає Шахтар на 7 очок. На думку Мирона Маркевича, золота інтрига вже мертва.

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