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Экс-игрок Зари страдал от расизма в Украине: Случались неприятные вещи, за мной следили

9 апреля, 15:28

Елена Павлова Елена Павлова

Зато в Испании колумбиец чувствует себя комфортно

Бывший нападающий Зари Леонардо Асеведо Руис рассказал о случаях расизма за время его выступлений в Украине и сравнил с ситуацией в Испании. В последнее время колумбийский футболист защищал цвета пиренейского Логроньес.

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"Это правда, что в Ла Лиге нет расизма. Я в Испании год и заметил, что здесь все проявляют уважение, включая соперников. Не было ни одного неприятного опыта. Я никогда не чувствовал себя оскорбленным из-за цвета моей кожи. В Украине со мной случались неприятные вещи. Когда шел на рынок или в магазин с одеждой, я замечал, как охранник стоял позади и следил за мной. За мной почти всегда наблюдали, чего здесь не бывает", – сказал Руис Marca

Леонардо Асеведо Руис

Леонардо Асеведо Руис / Фото: Instagram

Напомним, что Руис играл в Заре в сезоне-2018/19. Сейчас южноамериканский форвард защищает цвета Логроньес из Сегунды.

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Ранее тренера выгнали за слова о гомосексуалистах и мигрантах. Берлинская Герта уволила наставника вратарей Жолта Петри.

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