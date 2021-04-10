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Экстренная операция игрока Днепра-1 перед матчем с Динамо: что случилось с футболистом

10 апреля, 10:44

Елена Павлова Елена Павлова

Полузащитник Александр Пихаленок все еще находится в больнице

Сегодня в 21 туре чемпионата Украины по футболу лидер Премьер-лиги киевское Динамо примет на своем поле Днепр-1. И накануне встречи команда Игора Йовичевича понесла неожиданную потерю. Полузащитник днепрян Александр Пихаленок загремел в больницу и перенес экстренную операцию.

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Накануне выезда в Киев Александра "прихватил" аппендицит, поэтому один из лидеров днепровской команды вынужден был лечь под нож. Операция прошла успешно, но теперь футболисту придется подождать с выходом на поле и уделить время восстановлению после операции.

Александр Пихаленок

Александр Пихаленок / Фото: Instagram

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Напомним, что 23-летний Пихаленок принадлежит донецкому Шахтеру. На правах аренды ранее выступал за Мариуполь, а теперь – за Днепр-1. В текущем сезоне за днепрян полузащитник отыграл 13 матчей, 12 – в УПЛ, и отдал 7 голевых передач.

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Команда
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Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
20
15
4
1
43
14
29
49
Забитые 43
Пропущеные 14
Разница 29
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
20
12
6
2
41
15
26
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Забитые 41
Пропущеные 15
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В В П
3
ЗаряЗаряЗар
19
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5
4
33
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Забитые 33
Пропущеные 14
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Результаты последних матчей: В П П В В
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20
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Пропущеные 20
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Результаты последних матчей: В П П В В
5
ВорсклаВорсклаВор
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8
7
5
27
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Забитые 27
Пропущеные 17
Разница 10
Результаты последних матчей: П В П В В
6
КолосКолосКол
20
7
9
4
26
19
7
30
Забитые 26
Пропущеные 19
Разница 7
Результаты последних матчей: Н В В Н П
7
АлександрияАлександрияАле
20
7
5
8
27
24
3
26
Забитые 27
Пропущеные 24
Разница 3
Результаты последних матчей: П П В Н П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
20
7
4
9
30
31
-1
25
Забитые 30
Пропущеные 31
Разница -1
Результаты последних матчей: В В В Н Н
9
МариупольМариупольМар
20
5
6
9
21
31
-10
21
Забитые 21
Пропущеные 31
Разница -10
Результаты последних матчей: В Н П П Н
10
ИнгулецИнгулецИнг
20
3
10
7
20
28
-8
19
Забитые 20
Пропущеные 28
Разница -8
Результаты последних матчей: П В В Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
19
5
2
12
22
35
-13
17
Забитые 22
Пропущеные 35
Разница -13
Результаты последних матчей: П П П П П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
18
4
3
11
15
44
-29
15
Забитые 15
Пропущеные 44
Разница -29
Результаты последних матчей: П В П П П
13
МинайМинайМин
19
3
6
10
12
33
-21
15
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: Н Н П П В
14
РухРухРух
19
2
7
10
15
36
-21
13
Забитые 15
Пропущеные 36
Разница -21
Результаты последних матчей: П П П В П

Смотрите, как Александр Пихаленок ранее забивал за Мариуполь

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