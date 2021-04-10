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Шедевр Мораеса помог Шахтеру разгромить Мариуполь. Теперь слово за Динамо

10 апреля, 15:50

Елена Павлова Елена Павлова

Азовцы в очередной раз проводили домашний матч на выезде

В 21-м туре Премьер-лиги Шахтер встречался с Мариуполем в дерби Донецкой области. "Горняки", которые отставали от Динамо на 7 баллов в турнирной таблице, просто не имели права терять очки, и разгромили азовцев со счетом 3:0.

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Напомним, что эта встреча должна была состояться в Мариуполе, но из-за неготовности газона была перенесена в столицу Украины. Выездной матч Шахтер провел на "Олимпийском" и уже после первого тайма организовал себе преимущество в два гола. Счет на 34-й минуте открыл Жуниор Мораес, который получил мяч в нескольких метрах от штрафной, ворвался в нее и выстрелил в дальний угол.

Мораес забил 101-й гол в поединках за клубы Премьер-лиги. Для этого бразильцу с украинским паспортом понадобилось 183 матча. А всего через три минуты после удара Жуниора счету удвоил Манор Соломон, воспользовавшись передачей Додо.

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Шахтер мог довести дело до разгрома уже на 58-й минуте, но Чоботенко стал героем эпизода, в последний момент прервал прострел Мораес на Тете. Бразилец уже был готов заносить мяч в ворота. Но третий гол Шахтер все-таки забил. На 78-й минуте Мораес реализовал пенальти, поставленный за фол Гальчука против Додо.

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После этого матча Шахтер сократил отставание от Динамо до 4 очков, но киевляне начнут свой поединок против Днепра-1 в 17:00.

Ранее мы сообщали, что чемпионат Украины ужимают. Премьер-лига в интересах сборной финиширует 9 мая. И большинство клубов поддержали это предложение.

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1
ДинамоДинамоДин
20
15
4
1
43
14
29
49
Забитые 43
Пропущеные 14
Разница 29
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
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Забитые 44
Пропущеные 15
Разница 29
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ЗаряЗаряЗар
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Пропущеные 14
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Результаты последних матчей: В П П В В
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ВорсклаВорсклаВор
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Забитые 26
Пропущеные 19
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Результаты последних матчей: Н В В Н П
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20
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Забитые 27
Пропущеные 24
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Результаты последних матчей: П П В Н П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
20
7
4
9
30
31
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25
Забитые 30
Пропущеные 31
Разница -1
Результаты последних матчей: В В В Н Н
9
МариупольМариупольМар
21
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34
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Забитые 21
Пропущеные 34
Разница -13
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10
ИнгулецИнгулецИнг
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3
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7
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Пропущеные 28
Разница -8
Результаты последних матчей: П В В Н П
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ОлимпикОлимпикОли
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5
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12
22
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Смотрите, как Мариуполь добыл победу над Ингульцом в прошлом туре

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