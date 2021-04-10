Шедевр Мораеса допоміг Шахтарю розгромити Маріуполь. Тепер слово за Динамо

Азовці в черговий раз проводили домашній матч на виїзді

У 21-му турі Прем'єр-ліги Шахтар зустрічався з Маріуполем в дербі Донецької області. "Гірники", які відставали від Динамо на 7 балів в турнірній таблиці, просто не мали права втрачати очки, і розгромили азовців з рахунком 3:0.

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Нагадаємо, що ця зустріч повинна була відбутися в Маріуполі, але через неготовність газону була перенесена в столицю України. Виїзний матч Шахтар провів на "Олімпійському" і вже після першого тайму організував собі перевагу в два голи. Рахунок на 34-й хвилині відкрив Жуніор Мораес, який отримав м'яч в декількох метрах від штрафної, увірвався в неї і вистрілив в дальній кут.

Мораес забив 101-й гол у поєдинках за клуби Прем'єр-ліги. Для цього бразильцеві з українським паспортом знадобилося 183 матчі. А всього за три хвилини після удару Жуніора рахунку подвоїв Манор Соломон, скориставшись передачею Додо.

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Шахтар міг довести справу до розгрому вже на 58-й хвилині, але Чоботенко став героєм епізоду, в останній момент перервавши простріл Мораес на Тете. Бразилець вже був готовий заносити м'яч в ворота. Але третій гол Шахтар все-таки забив. На 78-й хвилині Мораес реалізував пенальті, поставлений за фол Гальчука проти Додо.

Після цього матчу Шахтар скоротив відставання від Динамо до 4 очок, але кияни почнуть свій поєдинок проти Дніпра-1 о 17:00.

Раніше ми повідомляли, що чемпіонат України утискають. Прем'єр-ліга в інтересах збірної фінішує 9 травня. І більшість клубів підтримали цю пропозицію.

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