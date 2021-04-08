Динамо проти скорочення термінів чемпіонату України, але його не послухають

Стала відома позиція всіх клубів вищого дивізіону щодо можливого завершення сезону 2020/2021 тижнем раніше наміченого терміну. Як передбачалося, чемпіонат України завершать раніше заради збірної: Андрій Шевченко хоче мати більше часу для підготовки до Євро-2020.

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Як повідомляє телеканал "Футбол", 12 клубів Прем'єр-ліги з 14 підтримали пропозицію головного тренера національної команди.

Чи не сприйняли заклик Шеви лише київське Динамо і львівський Рух. Мовляв, зрушення матчів руйнує плани. Останнім же до більшості приєднався Львів. Отже, як очікується, найближчим часом УАФ офіційно затвердить зміну календаря. Тепер чемпіонат завершився не 15-16 травня, а 8-9-го. Крім того, на 12 травня запланований фінал Кубка країни.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse

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Нагадаємо, у "синьо-жовтих" перед чемпіонатом Європи заплановано три товариські матчі: 23 травня – з Бахрейном, 3 червня – з Північною Ірландією, 7 червня – з Кіпром.

Тим часом, найдорожчий український футболіст повернувся в стрій після травми.

Дивіться, як Динамо обіграло в гостях Олександрію:

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