Екстрена операція гравця Дніпра-1 перед матчем з Динамо: що сталося з футболістом

Сьогодні в 21 турі чемпіонату України з футболулідер Прем'єр-ліги київське Динамо прийме на своєму полі Дніпро-1. І напередодні зустрічі команда Ігора Йовічевіча зазнала несподіваної втрати. Півзахисник дніпрян Олександр Пихаленок загримів до лікарні і переніс екстрену операцію.
Читайте також: Чемпіонат України утискають: дивіться, коли стане відомий переможець УПЛ
Напередодні виїзду до Києва Олександра "прихопив" апендицит, тому один з лідерів дніпровської команди змушений був лягти під ніж. Операція пройшла успішно, але тепер футболістові доведеться почекати з виходом на поле і приділити час відновлення після операції.
Олександр Пихаленок / Фото: Instagram
Нагадаємо, що 23-річний Пихаленок належить донецькому Шахтареві. На правах оренди раніше виступав за Маріуполь, а тепер – за Дніпро-1. У поточному сезоні за дніпрян півзахисник відіграв 13 матчів, 12 – в УПЛ, і віддав 7 гольових передач.
Раніше Дніпро-1 розгромив Львів у 20-му турі чемпіонату України і встановив рекорд.
Дивіться, як Олександр Пихаленок раніше забивав за Маріуполь
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк