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Екстрена операція гравця Дніпра-1 перед матчем з Динамо: що сталося з футболістом

10 квітня, 10:44

Олена Павлова Олена Павлова

Півзахисник Олександр Пихаленок все ще перебуває в лікарні

Сьогодні в 21 турі чемпіонату України з футболулідер Прем'єр-ліги київське Динамо прийме на своєму полі Дніпро-1. І напередодні зустрічі команда Ігора Йовічевіча зазнала несподіваної втрати. Півзахисник дніпрян Олександр Пихаленок загримів до лікарні і переніс екстрену операцію.

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Напередодні виїзду до Києва Олександра "прихопив" апендицит, тому один з лідерів дніпровської команди змушений був лягти під ніж. Операція пройшла успішно, але тепер футболістові доведеться почекати з виходом на поле і приділити час відновлення після операції.

Олександр Пихаленок

Олександр Пихаленок / Фото: Instagram

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Нагадаємо, що 23-річний Пихаленок належить донецькому Шахтареві. На правах оренди раніше виступав за Маріуполь, а тепер – за Дніпро-1. У поточному сезоні за дніпрян півзахисник відіграв 13 матчів, 12 – в УПЛ, і віддав 7 гольових передач.

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Раніше Дніпро-1 розгромив Львів у 20-му турі чемпіонату України і встановив рекорд.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
20
15
4
1
43
14
29
49
Забиті 43
Пропущені 14
Різниця 29
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
20
12
6
2
41
15
26
42
Забиті 41
Пропущені 15
Різниця 26
Результати останніх матчів: В П В В П
3
ЗоряЗоряЗор
19
10
5
4
33
14
19
35
Забиті 33
Пропущені 14
Різниця 19
Результати останніх матчів: В П П В В
4
ДеснаДеснаДес
20
9
6
5
29
20
9
33
Забиті 29
Пропущені 20
Різниця 9
Результати останніх матчів: В П П В В
5
ВорсклаВорсклаВор
20
8
7
5
27
17
10
31
Забиті 27
Пропущені 17
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В П В В
6
КолосКолосКол
20
7
9
4
26
19
7
30
Забиті 26
Пропущені 19
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н В В Н П
7
ОлександріяОлександріяОле
20
7
5
8
27
24
3
26
Забиті 27
Пропущені 24
Різниця 3
Результати останніх матчів: П П В Н П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
20
7
4
9
30
31
-1
25
Забиті 30
Пропущені 31
Різниця -1
Результати останніх матчів: В В В Н Н
9
МаріупольМаріупольМар
20
5
6
9
21
31
-10
21
Забиті 21
Пропущені 31
Різниця -10
Результати останніх матчів: В Н П П Н
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
20
3
10
7
20
28
-8
19
Забиті 20
Пропущені 28
Різниця -8
Результати останніх матчів: П В В Н П
11
ОлімпікОлімпікОлі
19
5
2
12
22
35
-13
17
Забиті 22
Пропущені 35
Різниця -13
Результати останніх матчів: П П П П П
12
ЛьвівЛьвівЛьв
18
4
3
11
15
44
-29
15
Забиті 15
Пропущені 44
Різниця -29
Результати останніх матчів: П В П П П
13
МинайМинайМин
19
3
6
10
12
33
-21
15
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: Н Н П П В
14
РухРухРух
19
2
7
10
15
36
-21
13
Забиті 15
Пропущені 36
Різниця -21
Результати останніх матчів: П П П В П

Дивіться, як Олександр Пихаленок раніше забивав за Маріуполь

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