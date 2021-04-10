Екстрена операція гравця Дніпра-1 перед матчем з Динамо: що сталося з футболістом

Півзахисник Олександр Пихаленок все ще перебуває в лікарні

Сьогодні в 21 турі чемпіонату України з футболулідер Прем'єр-ліги київське Динамо прийме на своєму полі Дніпро-1. І напередодні зустрічі команда Ігора Йовічевіча зазнала несподіваної втрати. Півзахисник дніпрян Олександр Пихаленок загримів до лікарні і переніс екстрену операцію.

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Напередодні виїзду до Києва Олександра "прихопив" апендицит, тому один з лідерів дніпровської команди змушений був лягти під ніж. Операція пройшла успішно, але тепер футболістові доведеться почекати з виходом на поле і приділити час відновлення після операції.

Олександр Пихаленок / Фото: Instagram

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Нагадаємо, що 23-річний Пихаленок належить донецькому Шахтареві. На правах оренди раніше виступав за Маріуполь, а тепер – за Дніпро-1. У поточному сезоні за дніпрян півзахисник відіграв 13 матчів, 12 – в УПЛ, і віддав 7 гольових передач.

Раніше Дніпро-1 розгромив Львів у 20-му турі чемпіонату України і встановив рекорд.

Дивіться, як Олександр Пихаленок раніше забивав за Маріуполь

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