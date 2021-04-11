Отдать за него Супрягу и Русина: Динамо предложили схему подписания украинского Лукаку

Днепрянин Артем Довбик, сломавший нос Илье Забарному, может продолжить карьеру в Киеве

Футбольный агент Вячеслав Заховайло, известный по сотрудничеству с Сергеем Рыбалкой и Русланом Ротанем, предложил киевскому Динамо нестандартную схему усиления атаки нынешним форвардом Днепра-1 Артемом Довбиком.

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"Посмотрел статистику ТТД в матче Днепр-1 – Динамо. Неожиданный вывод сделал для себя. Я бы Довбика обменял на Супрягу и дал бы в довесок Русина", – написал у себя в Facebook Заховайло, назвав 23-летнего Довбика "украинским Лукаку"

Артем Довбик / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

На возражения подписчиков, дескать, Динамо нужно купить адекватного нападающего уровня Бунгура или Мбокани, Заховайло отреагировал следующим образом: "Чтобы что-то купить, нужно что-то продать! Аксиома профессионального клуба. Либо обменять, что в современных финансовых условиях для Динамо выгодно".

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Отметим, что аналитики Тransfermarkt оценивают Довбика в 400 000 евро, его контракт с Днепром-1 действует до конца 2023 года. В текущем сезоне он забил за свой клуб 9 голов в 23 матчах.

Добавим, что в субботу после отмашки Довбика перелом носа схлопотал защитник Динамо Забарный. Форвард днепрян был удален, а киевляне выиграли тот матч 2:0.

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