Українська
$ 27,89
33,14
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Игроку Динамо предлагают играть за сборную Сирии: он уже заигран за Украину

8 апреля, 19:02

Александр Трикиша Александр Трикиша

Сирийцы хотят воспользоваться тем, что его отец является их соотечественником

Футболист киевского Динамо Алан Аусси получил предложение выступать за сборную Сирии. Представители Федерация футбола Сирии уже контактировали с Украинской ассоциацией футбола и самим игроком.

Реклама

Читайте также: Динамо против сокращения сроков чемпионата Украины, но его не послушают

Отметим, что Аусси успел поиграть за сборную Украины среди 17 и 19-летних, однако по правилам ФИФА он еще может сменить футбольное гражданство. В отличие от Макса Килмана, которому не разрешили выступать за сборную Украины из-за матчей за английскую команду.

В тренде
"Ще не вмерла" в Москве! Украинка стала самой сильной женщиной Европы

Аусси родился в Украине в семье украинки и сирийца. Алан начал заниматься футболом в академии донецкого Шахтера, а в 2018 году перебрался в Динамо. Сейчас 19-летний футболист сейчас выступает в аренде в Торпедо-БелАЗ из Беларуси, где по итогам прошлого сезона стал бронзовым призером чемпионата страны, сообщает sportarena.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Динамо Киев сборная Сирии Алан Аусси

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022
Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022Футбол
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+Футбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в Катаре
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в КатареЧМ 2022 Катар
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренера
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренераЧМ 2022 Катар
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смог
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смогФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять