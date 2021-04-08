Игроку Динамо предлагают играть за сборную Сирии: он уже заигран за Украину

Сирийцы хотят воспользоваться тем, что его отец является их соотечественником

Футболист киевского Динамо Алан Аусси получил предложение выступать за сборную Сирии. Представители Федерация футбола Сирии уже контактировали с Украинской ассоциацией футбола и самим игроком.

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Отметим, что Аусси успел поиграть за сборную Украины среди 17 и 19-летних, однако по правилам ФИФА он еще может сменить футбольное гражданство. В отличие от Макса Килмана, которому не разрешили выступать за сборную Украины из-за матчей за английскую команду.

Аусси родился в Украине в семье украинки и сирийца. Алан начал заниматься футболом в академии донецкого Шахтера, а в 2018 году перебрался в Динамо. Сейчас 19-летний футболист сейчас выступает в аренде в Торпедо-БелАЗ из Беларуси, где по итогам прошлого сезона стал бронзовым призером чемпионата страны, сообщает sportarena.

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