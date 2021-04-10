Динамо легко обыграло Днепр перед игрой с Шахтером: видео голов

Киевляне забили днепрянам на их поле два безответных мяча и сохранили отрыв в 7 очков от "горняков"

Динамо еще на шаг приблизилось к первому за пять лет чемпионству Украины. В субботу, 10 апреля, в центральном матче 21-го тура УПЛ команда Луческу обыграла на чужом поле Днепр-1 со счетом 2:0, сохранив отрыв в семь очков от Шахтера, ранее разгромившего Мариуполь 3:0.

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До конца чемпионата остается сыграть пять туров, в следующем, 17 апреля, Шахтер примет Динамо – это будет последний шанс "горняков" реанимировать золотую интригу.

ДИНАМО – ДНЕПР-1 – 2:0

ПОЛНОЕ ВИДЕО МАТЧА

В поединке с Днепром-1 Динамо не смогло распечатать ворота соперника в первом тайме. Зато во второй половине проблем с забитыми голами у киевлян не возникло.

На 58-й минуте Миколенко в одно касание щекой переправил мяч в сетку после углового от Де Пены. Удивительно, но в этом моменте динамовцу никто не мешал пробить.

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Видео гола Миколенко

А на 67-й минуте Сидорчук отправил мяч в правый верхний угол ворот днепрян обводящим ударом со средней дистанции.

Видео гола Сидорчука

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В промежутке между первым и вторым голами Динамо Днепр оказался в меньшинстве – на 61-й минуте Довбик совершил отмашку от Забарного на своей половине и получил вторую желтую карточку.

Отметим, что Динамо перед игрой с Шахтером потеряло капитана. Сидорчук получил четвертый в сезоне "горчичник" и, следовательно, не поможет киевлянам в битве с "горняками".

Добавим, что сегодняшнее поражение от Динамо стало первым для Днепра-1 в нынешнем году. До этого команда Игоря Йовичевича выиграла в 2021-м в УПЛ пять встреч при двух ничьих.

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