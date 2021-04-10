Динамо втратило капітана перед грою з Шахтарем

В українському класико Шахтар – Динамо, яке відбудеться 17 квітня на НСК "Олімпійський", киянам не допоможе капітан команди Сергій Сидорчук.
Причиною стала дискваліфікація, яку Сидорчук заробив 10 квітня в матчі Динамо з Дніпром-1. Сергій отримав жовту картку, яка стала для нього четвертою в сезоні. Отже, проти гірників за тиждень півзахисник вийти не зможе.
Сергій Сидорчук / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Відзначимо, що в майбутньому національному дербі не зіграє і колишній капітан Шахтаря Тайсон. Як ми писали раніше, найкращий футболіст чемпіонату України-2019 залишає гірників. Бразильцеві не вистачило всього однієї гри до 300 поєдинків за донеччан.
Тайсон / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
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