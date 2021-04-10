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Динамо втратило капітана перед грою з Шахтарем

10 квітня, 18:24

Олег Люлька Олег Люлька

Сидорчук отримав четверту в сезоні жовту картку і не допоможе киянам у битві з гірниками

В українському класико Шахтар – Динамо, яке відбудеться 17 квітня на НСК "Олімпійський", киянам не допоможе капітан команди Сергій Сидорчук.

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Причиною стала дискваліфікація, яку Сидорчук заробив 10 квітня в матчі Динамо з Дніпром-1. Сергій отримав жовту картку, яка стала для нього четвертою в сезоні. Отже, проти гірників за тиждень півзахисник вийти не зможе.

Сергій Сидорчук

Сергій Сидорчук / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Відзначимо, що в майбутньому національному дербі не зіграє і колишній капітан Шахтаря Тайсон. Як ми писали раніше, найкращий футболіст чемпіонату України-2019 залишає гірників. Бразильцеві не вистачило всього однієї гри до 300 поєдинків за донеччан.

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Тайсон

Тайсон / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Дивіться, як Шахтар і Динамо грали за Суперкубок-2020

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чемпіонат України Динамо Київ Шахтар Донецьк Сергій Сидорчук

Джерело: Сегодня|Спорт

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