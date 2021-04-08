Гравцеві Динамо пропонують грати за збірну Сирії: він уже заграний за Україну

Футболіст київського Динамо Алан Ауссі отримав пропозицію виступати за збірну Сирії. Представники Федерація футболу Сирії вже контактували з Українською асоціацією футболу і самим гравцем.
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Відзначимо, що Ауссі встиг пограти за збірну України серед 17 і 19-річних, однак за правилами ФІФА він ще може змінити футбольне громадянство. На відміну від Макса Кілмана, якому не дозволили виступати за збірну України через матчі за англійську команду.
Ауссі народився в Україні в родині українки і сирійця. Алан почав займатися футболом в академії донецького Шахтаря, а в 2018 році перебрався в Динамо. Зараз 19-річний футболіст зараз виступає в оренді в Торпедо-БелАЗ з Білорусі, де за підсумками минулого сезону став бронзовим призером чемпіонату країни, повідомляє sportarena.
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