Гравцеві Динамо пропонують грати за збірну Сирії: він уже заграний за Україну

Сирійці хочуть скористатися тим, що його батько являється їх співвітчизником

Футболіст київського Динамо Алан Ауссі отримав пропозицію виступати за збірну Сирії. Представники Федерація футболу Сирії вже контактували з Українською асоціацією футболу і самим гравцем.

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Відзначимо, що Ауссі встиг пограти за збірну України серед 17 і 19-річних, однак за правилами ФІФА він ще може змінити футбольне громадянство. На відміну від Макса Кілмана, якому не дозволили виступати за збірну України через матчі за англійську команду.

Ауссі народився в Україні в родині українки і сирійця. Алан почав займатися футболом в академії донецького Шахтаря, а в 2018 році перебрався в Динамо. Зараз 19-річний футболіст зараз виступає в оренді в Торпедо-БелАЗ з Білорусі, де за підсумками минулого сезону став бронзовим призером чемпіонату країни, повідомляє sportarena.

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