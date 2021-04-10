Шахтар залишає найкращий футболіст чемпіонату України

Тайсону не вистачило всього однієї гри до 300 поєдинків за гірників

Півзахисник Шахтаря Тайсон більше не зіграє за донецький клуб. Про це повідомив журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Віктор Соколов

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Гірники не ведуть з 33-річним бразильцем переговори про продовження контракту і планують з ним попрощатися.

Нагадаємо, раніше найкращого футболіста чемпіонату України-2019 Тайсона відправили в дубль за те, що він відмовився розминатися і виходити на заміну в поєдинку Ліги Європи з Ромою.

Пізніше з'явилися пікантні подробиці переведення бразильця до дубля Шахтаря. За словами Даріо Срни, Тайсон закрився в туалеті, відмовляючись виходити і говорити з Луїшем Каштру.

Тиждень тому Тайсон забив переможний гол у матчі Шахтар U-21 – Ворскла U-21 (2: 1). Який, як виявилося, став останнім для бразильця в футболці гірників.

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Останній гол Тайсона в формі Шахтаря

За словами Віктора Соколова, Тайсон знайшов причину, щоб уникнути довгої дороги і не їхати на матч дубля Шахтаря в Маріуполь (1:1), який відбувся 9 квітня. Гравець не хоче пояснювати клубу свою позицію: чому він так себе поводить. І покине клуб за таких обставин.

Тайсон / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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До 300 матчів у складі Шахтаря Тайсону не вистачило однієї гри. За гірників він забив 55 м'ячів.

Очікується, що Тайсон продовжить кар'єру в Бразилії в складі Інтернасьонала.

Дивіться, як без Тайсона основа Шахтаря обіграла Маріуполь 3:0:

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