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Шахтар залишає найкращий футболіст чемпіонату України

10 квітня, 16:45

Олег Люлька Олег Люлька

Тайсону не вистачило всього однієї гри до 300 поєдинків за гірників

Півзахисник Шахтаря Тайсон більше не зіграє за донецький клуб. Про це повідомив журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Віктор Соколов

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Гірники не ведуть з 33-річним бразильцем переговори про продовження контракту і планують з ним попрощатися.

Нагадаємо, раніше найкращого футболіста чемпіонату України-2019 Тайсона відправили в дубль за те, що він відмовився розминатися і виходити на заміну в поєдинку Ліги Європи з Ромою.

Пізніше з'явилися пікантні подробиці переведення бразильця до дубля Шахтаря. За словами Даріо Срни, Тайсон закрився в туалеті, відмовляючись виходити і говорити з Луїшем Каштру.

Тиждень тому Тайсон забив переможний гол у матчі Шахтар U-21 – Ворскла U-21 (2: 1). Який, як виявилося, став останнім для бразильця в футболці гірників.

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Останній гол Тайсона в формі Шахтаря

За словами Віктора Соколова, Тайсон знайшов причину, щоб уникнути довгої дороги і не їхати на матч дубля Шахтаря в Маріуполь (1:1), який відбувся 9 квітня. Гравець не хоче пояснювати клубу свою позицію: чому він так себе поводить. І покине клуб за таких обставин.

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Тайсон

Тайсон / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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До 300 матчів у складі Шахтаря Тайсону не вистачило однієї гри. За гірників він забив 55 м'ячів.

Очікується, що Тайсон продовжить кар'єру в Бразилії в складі Інтернасьонала.

Дивіться, як без Тайсона основа Шахтаря обіграла Маріуполь 3:0:

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