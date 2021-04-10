Шахтер покидает лучший футболист чемпионата Украины

Тайсону не хватило всего одной игры до 300 поединков за горняков

Полузащитник Шахтера Тайсон больше не сыграет за донецкий клуб. Об этом сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Виктор Соколов

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Горняки не ведут с 33-летним бразильцем переговоры о продлении контракта и планируют с ним расстаться.

Напомним, ранее лучшего футболиста чемпионата Украины-2019 Тайсона отправили в дубль за то, что он отказался разминаться и выходить на замену в поединке Лиги Европы с Ромой.

Позже появились пикантные подробности перевода бразильца в дубль Шахтера. По словам Дарио Срны, Тайсон закрылся в туалете, отказываясь выходить и говорить с Луишем Каштру.

Неделю назад Тайсон забил победный гол в матче Шахтер U-21 – Ворскла U-21 (2:1). Который, как оказалось, стал последним для бразильца в футболке горняков.

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Последний гол Тайсона в форме Шахтера

По словам Виктора Соколова, Тайсон нашел причину, чтобы избежать долгой дороги и не ехать на матч дубля Шахтера в Мариуполь (1:1), который состоялся 9 апреля. Игрок не хочет объяснять клубу свою позицию: почему он так себя ведет. И покинет клуб при таких обстоятельствах.

Тайсон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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До 300 матчей в составе Шахтера Тайсону не хватило одной игры. За горняков он забил 55 мячей.

Ожидается, что Тайсон продолжит карьеру в Бразилии в составе Интернасьонала.

Смотрите, как без Тайсона основа Шахтера обыграла Мариуполь 3:0:

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