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Шахтер покидает лучший футболист чемпионата Украины

10 апреля, 16:45

Олег Люлька Олег Люлька

Тайсону не хватило всего одной игры до 300 поединков за горняков

Полузащитник Шахтера Тайсон больше не сыграет за донецкий клуб. Об этом сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Виктор Соколов

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Горняки не ведут с 33-летним бразильцем переговоры о продлении контракта и планируют с ним расстаться.

Напомним, ранее лучшего футболиста чемпионата Украины-2019 Тайсона отправили в дубль за то, что он отказался разминаться и выходить на замену в поединке Лиги Европы с Ромой.

Позже появились пикантные подробности перевода бразильца в дубль Шахтера. По словам Дарио Срны, Тайсон закрылся в туалете, отказываясь выходить и говорить с Луишем Каштру.

Неделю назад Тайсон забил победный гол в матче Шахтер U-21 – Ворскла U-21 (2:1). Который, как оказалось, стал последним для бразильца в футболке горняков.

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Последний гол Тайсона в форме Шахтера

По словам Виктора Соколова, Тайсон нашел причину, чтобы избежать долгой дороги и не ехать на матч дубля Шахтера в Мариуполь (1:1), который состоялся 9 апреля. Игрок не хочет объяснять клубу свою позицию: почему он так себя ведет. И покинет клуб при таких обстоятельствах.

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Тайсон

Тайсон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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До 300 матчей в составе Шахтера Тайсону не хватило одной игры. За горняков он забил 55 мячей.

Ожидается, что Тайсон продолжит карьеру в Бразилии в составе Интернасьонала.

Смотрите, как без Тайсона основа Шахтера обыграла Мариуполь 3:0:

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