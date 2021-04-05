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Футболіст Динамо потрапив у скандал у чемпіонаті Польщі

5 квітня, 15:16

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Форвард Назарій Русин відмовляється виступати за дубль Легії, де перебуває в оренді

У неприємній ситуації опинився футболіст Назарій Русин, якого польська Легія орендувала у київського Динамо. Ще в лютому український нападаючий Динамо заговорив польською. 22-річний хлопець поки що ні дебютував в чемпіонаті Польщі, але вже вступив в конфлікт з клубом.

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Про це повідомляє сайт Legia.net.

Легія хотіла подивитися на Назарія в справі в грі за дублюючий склад, але він навідріз відмовився грати за резерв. Навіть після того, як українцеві дали ніч на роздуми, він не змінив рішення. Свою відмову Русин мотивував можливістю отримати травму в третьому дивізіоні.

Природно, що польський клуб незадоволений поведінкою молодого форварда і найближчим часом його переведуть з основного складу в дубль навіть на тренуваннях. До слова, відзначають, що навіть під час занять з партнерами Назарій діє занадто егоїстично. Йому не раз робили зауваження: мовляв, ти – не Андрій Шевченко. Проте, Русин залишився при своїй думці. Легія ж не збирається повертати гравця до тренувань з основою, поки він не вибачиться.

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Раніше помилки динамівця привели до вильоту Легії з Кубка Польщі.

Згадаймо, як Назарій забивав за молодіжну збірну України:

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футбол відмова Динамо Київ дубль чемпіонат Польщі Легія резерв Назарий Русин
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