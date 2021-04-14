Матч Шахтар – Динамо відбудеться без глядачів

Через продовження локдауну в столиці найочікуваніший поєдинок чемпіонату України 17 квітня на НСК "Олімпійський" відбудеться при порожніх трибунах

Центральний матч чемпіонату України між Шахтарем і Динамо в суботу, 17 квітня, на НСК Олімпійський в Києві відбудеться без глядачів. Це пов'язано з продовженням локдауну в столиці до кінця квітня.

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"Оскільки епідеміологічна ситуація в столиці істотно не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій міста прийняла рішення про продовження суворих обмежувальних заходів у Києві на два тижні, тобто до 30 квітня", – повідомив раніше мер Києва Віталій Кличко.

НСК "Олімпійський" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Реклама Динамо – Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Українське класичне 17 квітня розпочнеться о 19:30. Нагадаємо, за п'ять турів до фінішу Динамо перебуває за крок від першого за п'ять років чемпіонського титулу, випереджаючи Шахтар на сім очок. Тільки перемога дозволить гірникам продовжити боротьбу за "золото".

Раніше ми писали, що через перебір карток Динамо в матчі з Шахтарем не допоможе капітан Сидорчук.

Також через перелом носа під питанням участь у грі з Шахтарем захисника Динамо Забарного.

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