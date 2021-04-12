Перше українське кіберкласіко: протистояння Шахтар – Динамо вийшло на новий рівень

Матч Шахтаря і Динамо в FIFA 21 відбудеться 17 квітня на НСК Олімпійський напередодні 22 туру УПЛ. За донецьку і київську команду зіграють професійні кіберспортсмени

Українське "класіко" переходить на новий рівень. 17 квітня на НСК "Олімпійський" між Шахтарем і Динамо відбудеться перший в історії матч з киберспортівної дисципліни FIFA 21. Раніше Динамо втратило капітана перед грою з Шахтарем.

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Кіберклассіко розпочнеться о 14:00 і пройде напередодні матчу донеччан і киян в рамках 22 туру української Прем'єр-ліги. Головними героями виставкових ігор стануть професійні кіберспортсмени. Шахтар представить Олексій Forlan FS Мерсер, за Динамо зіграє Віталій Labotryas Муха. Кіберспортсмени зіграють за аналоги укранських команд в FIFA 21.

Шахтар – Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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Протистояння пройде в форматі серії до двох перемог. Кібербитви транслюватимуться в прямому ефірі на офіційних YouTube-каналах Шахтаря і Динамо, а коментаторами матчів стануть відомі футбольні особистості. Але їх імена будуть озвучені пізніше.

Раніше ми писали, що Шахтар залишає кращий футболіст чемпіонату України. Тайсону не вистачило всього однієї гри до 300 поєдинків за гірників.

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