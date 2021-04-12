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Битву Шахтаря і Динамо побачить весь світ. "Гірники" покажуть матч за межами України

12 квітня, 22:57

Олена Павлова Олена Павлова

Трансляцію поєдинку лідерів української Прем'єр-ліги 17 квітня вперше можна буде дивитися в прямому ефірі в усіх куточках планети за системою pay-per-view

17 квітня в 22-му турі чемпіонату України пройде центральний поєдинок другого кола між донецьким Шахтарем і київським Динамо. Вперше трансляція матчу Прем'єр-ліги буде доступна для перегляду в інших країнах по системі pay-per-view. Початок зустрічі на НСК Олімпійський – о 19:30.

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Поєдинок УПЛ буде показаний на відеопорталі офіційного клубного сайту "гірників". Гру можна подивитися у всіх країнах світу (крім України, Сербії, Словенії, Чорногорії, Ізраїлю, Хорватії, Боснії і Герцеговини, Македонії, Косово, Чехії, Словаччини та Білорусі).

"Динамо" – "Шахтар", гол Мораеса

"Динамо" – "Шахтар", гол Мораеса / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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Вартість трансляції – 3 долари (84 гривні), – повідомляє сайт Шахтаря. Під час перегляду поєдинку можна буде вибрати мову коментатора – українська, англійська або португальська.

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Раніше ми писали, що Динамо втратило капітана перед грою з Шахтарем.

Також ми розповідали, як нападник Шахтаря злякався снігу і холоду.

Дивіться, як Динамо обіграло Олександрію в УПЛ

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