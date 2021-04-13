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Футболісти Динамо розважалися в резиденції Януковича

13 квітня, 19:46

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Микола Шапаренко і Ахмед Алібеков відпочивали в Межигір'ї, футболісти каталися по парку на електроскутерах, чим поділилися в соцмережах

Футболісти київського Динамо Микола Шапаренко і Ахмед Алібеков відпочивали в Межигір'ї. Колишній резиденції Віктора Януковича. Зараз вона відкрита для екскурсій.

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Футболісти каталися по парку на електроскутерах, про що розповіли в соцмережах.

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Раніше ми писали, що Вербич пообіцяв стати Монатіком і станцювати, якщо Динамо стане чемпіоном.

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Нагадаємо, що 17 квітня в 22-му турі чемпіонату України пройде центральний поєдинок другого кола між донецьким Шахтарем і київським Динамо. Вперше трансляція матчу Прем'єр-ліги буде доступна для перегляду в інших країнах по системі pay-per-view. Початок зустрічі на НСК Олімпійський – о 19:30. У разі перемоги Динамо, киян можна буде вітати з чемпіонством.

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Межигір'я Динамо Київ Микола Шапаренко
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