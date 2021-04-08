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Найдорожчий український футболіст повернувся в стрій після травми

8 квітня, 12:18

Олег Люлька Олег Люлька

Уже 10 квітня Циганков може опинитися в заявці Динамо на гру з Дніпром-1

Найдорожчий український футболіст Віктор Циганков, якого Transfermarkt оцінює в 24 млн євро, повернувся до тренувань після проблем з литковим м'язом. Нагадаємо, через травму динамівець Циганков пропустив матчі збірної проти Франції, Фінляндії та Казахстану, що завершилися внічию 1:1.

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23-річний Циганков почав тільки бігову роботу і тренується за індивідуальною програмою, повідомляє Meta-ratings.com.ua. Однак, якщо динаміка відновлення форми гравця буде оптимальною, лікарі та тренери припускають появу Віктора в заявці Динамо вже на виїзний матч із Дніпром-1 10 квітня.

Віктор Циганков

Віктор Циганков / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Циганков і його дівчина
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Циганков і його дівчина / Фото: Instagram

Нагадаємо, що 17 квітня, відповідно до нинішнього календаря УПЛ, Динамо зіграє на НСК "Олімпійський" із Шахтарем.

В тренді
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За шість турів до фінішу чемпіонату України Динамо випереджає Шахтар на сім очок.

Тим часом, на думку Мирона Маркевича, золота інтрига вже мертва. За словами колишнього тренера збірної України, наздогнати Динамо Шахтарю допоможе хіба що диво.

Дивіться, як Динамо без Циганкова обіграло Олександрію 2:1

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
20
15
4
1
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14
29
49
Забиті 43
Пропущені 14
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2
ШахтарШахтарШах
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6
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42
Забиті 41
Пропущені 15
Різниця 26
Результати останніх матчів: В П В В П
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Пропущені 14
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Забиті 26
Пропущені 19
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Результати останніх матчів: Н В В Н П
7
ОлександріяОлександріяОле
20
7
5
8
27
24
3
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Забиті 27
Пропущені 24
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Результати останніх матчів: П П В Н П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
20
7
4
9
30
31
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Пропущені 31
Різниця -1
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МаріупольМаріупольМар
20
5
6
9
21
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21
Забиті 21
Пропущені 31
Різниця -10
Результати останніх матчів: В Н П П Н
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ІнгулецьІнгулецьІнг
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10
7
20
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19
Забиті 20
Пропущені 28
Різниця -8
Результати останніх матчів: П В В Н П
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ОлімпікОлімпікОлі
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5
2
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22
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Пропущені 35
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Пропущені 36
Різниця -21
Результати останніх матчів: П П П В П

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