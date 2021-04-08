Найдорожчий український футболіст повернувся в стрій після травми

Уже 10 квітня Циганков може опинитися в заявці Динамо на гру з Дніпром-1

Найдорожчий український футболіст Віктор Циганков, якого Transfermarkt оцінює в 24 млн євро, повернувся до тренувань після проблем з литковим м'язом. Нагадаємо, через травму динамівець Циганков пропустив матчі збірної проти Франції, Фінляндії та Казахстану, що завершилися внічию 1:1.

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23-річний Циганков почав тільки бігову роботу і тренується за індивідуальною програмою, повідомляє Meta-ratings.com.ua. Однак, якщо динаміка відновлення форми гравця буде оптимальною, лікарі та тренери припускають появу Віктора в заявці Динамо вже на виїзний матч із Дніпром-1 10 квітня.

Віктор Циганков / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Реклама Циганков і його дівчина / Фото: Instagram

Нагадаємо, що 17 квітня, відповідно до нинішнього календаря УПЛ, Динамо зіграє на НСК "Олімпійський" із Шахтарем.

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За шість турів до фінішу чемпіонату України Динамо випереджає Шахтар на сім очок.

Тим часом, на думку Мирона Маркевича, золота інтрига вже мертва. За словами колишнього тренера збірної України, наздогнати Динамо Шахтарю допоможе хіба що диво.

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