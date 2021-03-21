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Удар по Україні: наша команда зазнає втрат перед стартом у відборі на ЧС-2022

21 березня, 16:30

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Бесєдін та Циганков пропустять старт кваліфікації через травму

Збірна України зазнала дві істотні втрати напередодні старту у відбірковому турнірі чемпіонату світу 2022 року. Через травми не зможуть допомогти національній команді Артем Бесєдін та Віктор Циганков.

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Тому головний тренер збірної України Андрій Шевченко довикликав нападника "Дніпра-1" Артема Довбика, повідомляє УАФ.

Нагадаємо, що це не перша втрата в нашій команді. Раніше позитивні тести на коронавірус отримали Ігор Харатін і Віктор Корнієнко. А Тарас Степаненко не встигне відновитися до ігор збірної.

У березні збірна України проведе три матчі – з Францією (24 березня, Париж), Фінляндією (28 березня, Київ) і Казахстаном (31 березня, Київ).

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Свій останній матч наша команда зіграла в листопаді минулого року в Лізі націй, на виїзді українці поступилися Німеччині – 1:3.

До речі, Спортивний арбітражний суд Лозанни виніс рішення по незіграної матчу Ліги націй Швейцарія – Україна. І воно не на користь України. Суд підтвердив рішення УЄФА і залишив технічну поразку команди Андрія Шевченка.

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збірна України Віктор Циганков Артем Бесєдін

Джерело: УАФ

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