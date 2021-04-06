Динамо – Шахтар: Маркевич виніс вирок чемпіонській гонці

На думку знаменитого тренера, золота інтрига вже мертва – Луческу свого не втратить

Екстренер Металіста, Дніпра і збірної України Мирон Маркевич не вірить, що за шість турів до фінішу Прем'єр-ліги Шахтарю до снгаи відіграти 7-очкове відставання від Динамо. Хоча через тур, 17 квітня, на грандів чекає очна зустріч на НСК "Олімпійський", перемога в якій може дозволити "гірникам" наблизитися до киян.

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"Для підопічних Мірчі Луческу останній матч з Олександрією (2:1) був визначальним. Динамо переграло суперника, але все йшло до нічиєї. Тоді, можливо, інтерес в боротьбі за золоті медалі відродився б. Зараз інтрига мертва. Не думаю, що динамівці втратять своє в нинішньому чемпіонаті", – цитує Мирона Маркевича Zbirna.com

Мирон Маркевич / Фото: AFP

"Такої очкової переваги Динамо над Шахтарем ніхто не очікував. Гірникам може допомогти хіба що диво. Вони можуть стати чемпіонами, якщо Динамо кине грати, але я в це не вірю", – додав Маркевич

Реклама Динамо – Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

КАЛЕНДАР ОСТАННІХ ТУРІВ УПЛ

21-й тур – 10 квітня

ДИНАМО – Дніпро-1

Маріуполь – ШАХТАР

22-й тур – 17 квітня

ШАХТАР – ДИНАМО

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23-й тур – 24 квітня

ДИНАМО – Інгулець

Олександрія – ШАХТАР

24-й тур – 1 травня

Ворскла – ДИНАМО

ШАХТАР – Дніпро-1

25-й тур – 8 травня

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ДИНАМО – Маріуполь

Минай – ШАХТАР

26-й тур – 15 травня

Колос – ДИНАМО

ШАХТАР – Інгулець

Дивіться, як у 20-му турі Динамо обіграло Олександрію 2:1

Дивіться, як Шахтар обіграв Ворсклу 2:0

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