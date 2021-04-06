Русский
$ 27,94
32,86

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Динамо – Шахтар: Маркевич виніс вирок чемпіонській гонці

6 квітня, 11:09

Олег Люлька Олег Люлька

На думку знаменитого тренера, золота інтрига вже мертва – Луческу свого не втратить

Екстренер Металіста, Дніпра і збірної України Мирон Маркевич не вірить, що за шість турів до фінішу Прем'єр-ліги Шахтарю до снгаи відіграти 7-очкове відставання від Динамо. Хоча через тур, 17 квітня, на грандів чекає очна зустріч на НСК "Олімпійський", перемога в якій може дозволити "гірникам" наблизитися до киян.

Реклама

Читайте також: Золота інтрига вмирає. Динамо на інтуїції Луческу вирвало перемогу в Олександрії

"Для підопічних Мірчі Луческу останній матч з Олександрією (2:1) був визначальним. Динамо переграло суперника, але все йшло до нічиєї. Тоді, можливо, інтерес в боротьбі за золоті медалі відродився б. Зараз інтрига мертва. Не думаю, що динамівці втратять своє в нинішньому чемпіонаті", – цитує Мирона Маркевича Zbirna.com

Мирон Маркевич

Мирон Маркевич / Фото: AFP

"Такої очкової переваги Динамо над Шахтарем ніхто не очікував. Гірникам може допомогти хіба що диво. Вони можуть стати чемпіонами, якщо Динамо кине грати, але я в це не вірю", – додав Маркевич

Динамо – Шахтар
Реклама

Динамо – Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

КАЛЕНДАР ОСТАННІХ ТУРІВ УПЛ

21-й тур – 10 квітня

ДИНАМО – Дніпро-1
Маріуполь – ШАХТАР

22-й тур – 17 квітня

ШАХТАР – ДИНАМО

Реклама

23-й тур – 24 квітня

ДИНАМО – Інгулець
Олександрія – ШАХТАР

24-й тур – 1 травня

Ворскла – ДИНАМО
ШАХТАР – Дніпро-1

25-й тур – 8 травня

Реклама

ДИНАМО – Маріуполь
Минай – ШАХТАР

26-й тур – 15 травня

Колос – ДИНАМО
ШАХТАР – Інгулець

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
20
15
4
1
43
14
29
49
Забиті 43
Пропущені 14
Різниця 29
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
20
12
6
2
41
15
26
42
Забиті 41
Пропущені 15
Різниця 26
Результати останніх матчів: В П В В П
3
ЗоряЗоряЗор
19
10
5
4
33
14
19
35
Забиті 33
Пропущені 14
Різниця 19
Результати останніх матчів: В П П В В
4
ДеснаДеснаДес
20
9
6
5
29
20
9
33
Забиті 29
Пропущені 20
Різниця 9
Результати останніх матчів: В П П В В
5
ВорсклаВорсклаВор
20
8
7
5
27
17
10
31
Забиті 27
Пропущені 17
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В П В В
6
КолосКолосКол
20
7
9
4
26
19
7
30
Забиті 26
Пропущені 19
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н В В Н П
7
ОлександріяОлександріяОле
20
7
5
8
27
24
3
26
Забиті 27
Пропущені 24
Різниця 3
Результати останніх матчів: П П В Н П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
20
7
4
9
30
31
-1
25
Забиті 30
Пропущені 31
Різниця -1
Результати останніх матчів: В В В Н Н
9
МаріупольМаріупольМар
20
5
6
9
21
31
-10
21
Забиті 21
Пропущені 31
Різниця -10
Результати останніх матчів: В Н П П Н
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
20
3
10
7
20
28
-8
19
Забиті 20
Пропущені 28
Різниця -8
Результати останніх матчів: П В В Н П
11
ОлімпікОлімпікОлі
19
5
2
12
22
35
-13
17
Забиті 22
Пропущені 35
Різниця -13
Результати останніх матчів: П П П П П
12
ЛьвівЛьвівЛьв
18
4
3
11
15
44
-29
15
Забиті 15
Пропущені 44
Різниця -29
Результати останніх матчів: П В П П П
13
МинайМинайМин
19
3
6
10
12
33
-21
15
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: Н Н П П В
14
РухРухРух
19
2
7
10
15
36
-21
13
Забиті 15
Пропущені 36
Різниця -21
Результати останніх матчів: П П П В П

Дивіться, як у 20-му турі Динамо обіграло Олександрію 2:1

Дивіться, як Шахтар обіграв Ворсклу 2:0

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

чемпіонат України Динамо Київ Шахтар Донецьк Мирон Маркевич
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Помер віцепрезидент київського Динамо
Помер віцепрезидент київського ДинамоФутбол
Клуб Мілевського ризикує накритися через санкції за контрабанду
Клуб Мілевського ризикує накритися через санкції за контрабандуФутбол
Динамо ще ближче до чемпіонства: всі результати 20-го туру УПЛ
Динамо ще ближче до чемпіонства: всі результати 20-го туру УПЛЧУ з футболу
Клуб Мілевського поставив 10 тисяч у.о. на свою перемогу – і судді допомогли? Фото свідчень
Клуб Мілевського поставив 10 тисяч у.о. на свою перемогу – і судді допомогли? Фото свідченьЧУ з футболу
До приїзду героя Динамо з Олександрії його кохана зробила нову зачіску
До приїзду героя Динамо з Олександрії його кохана зробила нову зачіскуФутбол
Мілевський проти Кінг-Конга: подробиці грандіозного боксерського махачу
Мілевський проти Кінг-Конга: подробиці грандіозного боксерського махачуФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти