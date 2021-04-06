Динамо – Шахтар: Маркевич виніс вирок чемпіонській гонці

Екстренер Металіста, Дніпра і збірної України Мирон Маркевич не вірить, що за шість турів до фінішу Прем'єр-ліги Шахтарю до снгаи відіграти 7-очкове відставання від Динамо. Хоча через тур, 17 квітня, на грандів чекає очна зустріч на НСК "Олімпійський", перемога в якій може дозволити "гірникам" наблизитися до киян.
Читайте також: Золота інтрига вмирає. Динамо на інтуїції Луческу вирвало перемогу в Олександрії
"Для підопічних Мірчі Луческу останній матч з Олександрією (2:1) був визначальним. Динамо переграло суперника, але все йшло до нічиєї. Тоді, можливо, інтерес в боротьбі за золоті медалі відродився б. Зараз інтрига мертва. Не думаю, що динамівці втратять своє в нинішньому чемпіонаті", – цитує Мирона Маркевича Zbirna.com
Мирон Маркевич / Фото: AFP
"Такої очкової переваги Динамо над Шахтарем ніхто не очікував. Гірникам може допомогти хіба що диво. Вони можуть стати чемпіонами, якщо Динамо кине грати, але я в це не вірю", – додав Маркевич
Динамо – Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
КАЛЕНДАР ОСТАННІХ ТУРІВ УПЛ
21-й тур – 10 квітня
ДИНАМО – Дніпро-1
Маріуполь – ШАХТАР
22-й тур – 17 квітня
ШАХТАР – ДИНАМО
23-й тур – 24 квітня
ДИНАМО – Інгулець
Олександрія – ШАХТАР
24-й тур – 1 травня
Ворскла – ДИНАМО
ШАХТАР – Дніпро-1
25-й тур – 8 травня
ДИНАМО – Маріуполь
Минай – ШАХТАР
26-й тур – 15 травня
Колос – ДИНАМО
ШАХТАР – Інгулець
Дивіться, як у 20-му турі Динамо обіграло Олександрію 2:1
Дивіться, як Шахтар обіграв Ворсклу 2:0
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк