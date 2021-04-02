Русский
$ 27,83
32,7

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Важкий виїзд лідерів: анонс і розклад трансляцій 20-го туру УПЛ

2 квітня, 10:29

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Динамо їде до Олександрії, Шахтар – до Полтави

Після паузи на відбіркові матчі чемпіонату світу 2022 року відновлюється українська Прем'єр-ліга. Лідери зіграють в неділю з клубами, які ведуть боротьбу за потрапляння до Ліги Європи. Кияни гостюватимуть в Олександрії, а "гірники" поїдуть до Полтави.

Реклама

Читайте також: Клуб Мілевського поставив 10 тисяч у.о. на свою перемогу – і судді допомогли? Фото показань

П'ятниця, 2 квітня

19:00 Дніпро-1 – Львів
ТБ: УНІАН
Букмекери: 1,47 – 4,45 – 6,80

Субота, 3 квітня

Реклама

14:00 Маріуполь – Інгулець
ТБ: Футбол 2
Букмекери: 2,41 – 3,25 – 3,05

17:00 Рух – Зоря
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 5,30 – 3,90 – 1,64

19:30 Десна – Олімпік
ТБ: Футбол 2
Букмекери: 1,57 – 4,20 – 5,70

Неділя, 4 квітня

14:00 Минай – Колос
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 3,50 – 3,45 – 2,10

Реклама

17:00 Ворскла – Шахтар
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 8,80 – 4,60 – 1,39

19:30 Олександрія – Динамо
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 5,30 – 4,10 – 1,62

Дивіться трансляції матчів УПЛ на OLL.TV .

Турнірна таблиця

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
19
14
4
1
41
13
28
46
Забиті 41
Пропущені 13
Різниця 28
Результати останніх матчів: В В В В Н
2
ШахтарШахтарШах
19
11
6
2
39
15
24
39
Забиті 39
Пропущені 15
Різниця 24
Результати останніх матчів: П В В П В
3
ЗоряЗоряЗор
18
9
5
4
31
14
17
32
Забиті 31
Пропущені 14
Різниця 17
Результати останніх матчів: П П В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
4
27
15
12
31
Забиті 27
Пропущені 15
Різниця 12
Результати останніх матчів: В П В В Н
5
ДеснаДеснаДес
19
8
6
5
27
20
7
30
Забиті 27
Пропущені 20
Різниця 7
Результати останніх матчів: П П В В Н
6
КолосКолосКол
19
7
8
4
26
19
7
29
Забиті 26
Пропущені 19
Різниця 7
Результати останніх матчів: В В Н П В
7
ОлександріяОлександріяОле
19
7
5
7
26
22
4
26
Забиті 26
Пропущені 22
Різниця 4
Результати останніх матчів: П В Н П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
19
6
4
9
25
30
-5
22
Забиті 25
Пропущені 30
Різниця -5
Результати останніх матчів: В В Н Н В
9
ІнгулецьІнгулецьІнг
19
3
10
6
17
24
-7
19
Забиті 17
Пропущені 24
Різниця -7
Результати останніх матчів: В В Н П Н
10
МаріупольМаріупольМар
19
4
6
9
17
28
-11
18
Забиті 17
Пропущені 28
Різниця -11
Результати останніх матчів: Н П П Н П
11
ОлімпікОлімпікОлі
18
5
2
11
22
33
-11
17
Забиті 22
Пропущені 33
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П П П
12
ЛьвівЛьвівЛьв
17
4
3
10
14
39
-25
15
Забиті 14
Пропущені 39
Різниця -25
Результати останніх матчів: В П П П В
13
МинайМинайМин
18
3
5
10
12
33
-21
14
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: Н П П В П
14
РухРухРух
18
2
7
9
15
34
-19
13
Забиті 15
Пропущені 34
Різниця -19
Результати останніх матчів: П П В П Н

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

чемпіонат України УПЛ
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Помер віцепрезидент київського Динамо
Помер віцепрезидент київського ДинамоФутбол
Легіонер
Легіонер "Динамо" повторно захворів на COVID-19 і дико роздратованийЧУ з футболу
Клуб Мілевського поставив 10 тисяч у.о. на свою перемогу – і судді допомогли? Фото свідчень
Клуб Мілевського поставив 10 тисяч у.о. на свою перемогу – і судді допомогли? Фото свідченьЧУ з футболу
Не визнає батьківство і ухиляється від аліментів: глава українських суддів сам потрапив під суд
Не визнає батьківство і ухиляється від аліментів: глава українських суддів сам потрапив під судЧУ з футболу
Воротар
Воротар "Динамо" отримав пропозицію з Європи і рветься залишити клубЧУ з футболу
Кобін пішов у відставку з поста головного тренера
Кобін пішов у відставку з поста головного тренера "Миная". Рятувати Мілевського і Ко будуть іншіЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти