Важкий виїзд лідерів: анонс і розклад трансляцій 20-го туру УПЛ

Динамо їде до Олександрії, Шахтар – до Полтави

Після паузи на відбіркові матчі чемпіонату світу 2022 року відновлюється українська Прем'єр-ліга. Лідери зіграють в неділю з клубами, які ведуть боротьбу за потрапляння до Ліги Європи. Кияни гостюватимуть в Олександрії, а "гірники" поїдуть до Полтави.

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П'ятниця, 2 квітня

19:00 Дніпро-1 – Львів

ТБ: УНІАН

Букмекери: 1,47 – 4,45 – 6,80

Субота, 3 квітня

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14:00 Маріуполь – Інгулець

ТБ: Футбол 2

Букмекери: 2,41 – 3,25 – 3,05

17:00 Рух – Зоря

ТВ: Футбол 2

Букмекери: 5,30 – 3,90 – 1,64

19:30 Десна – Олімпік

ТБ: Футбол 2

Букмекери: 1,57 – 4,20 – 5,70

Неділя, 4 квітня

14:00 Минай – Колос

ТБ: Футбол 1

Букмекери: 3,50 – 3,45 – 2,10

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17:00 Ворскла – Шахтар

ТБ: Футбол 1

Букмекери: 8,80 – 4,60 – 1,39

19:30 Олександрія – Динамо

ТБ: Футбол 1

Букмекери: 5,30 – 4,10 – 1,62

Дивіться трансляції матчів УПЛ на OLL.TV .

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