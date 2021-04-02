Важкий виїзд лідерів: анонс і розклад трансляцій 20-го туру УПЛ

Після паузи на відбіркові матчі чемпіонату світу 2022 року відновлюється українська Прем'єр-ліга. Лідери зіграють в неділю з клубами, які ведуть боротьбу за потрапляння до Ліги Європи. Кияни гостюватимуть в Олександрії, а "гірники" поїдуть до Полтави.
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П'ятниця, 2 квітня
19:00 Дніпро-1 – Львів
ТБ: УНІАН
Букмекери: 1,47 – 4,45 – 6,80
Субота, 3 квітня
14:00 Маріуполь – Інгулець
ТБ: Футбол 2
Букмекери: 2,41 – 3,25 – 3,05
17:00 Рух – Зоря
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 5,30 – 3,90 – 1,64
19:30 Десна – Олімпік
ТБ: Футбол 2
Букмекери: 1,57 – 4,20 – 5,70
Неділя, 4 квітня
14:00 Минай – Колос
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 3,50 – 3,45 – 2,10
17:00 Ворскла – Шахтар
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 8,80 – 4,60 – 1,39
19:30 Олександрія – Динамо
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 5,30 – 4,10 – 1,62
Дивіться трансляції матчів УПЛ на OLL.TV .
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