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Динамо – Шахтер: Маркевич вынес приговор чемпионской гонке

6 апреля, 11:09

Олег Люлька Олег Люлька

По мнению знаменитого тренера, золотая интрига уже мертва – Луческу своего не упустит

Экс-тренер Металлиста, Днепра и сборной Украины Мирон Маркевич не верит, что за шесть туров до финиша Премьер-лиги Шахтеру по силам отыграть 7-очковое отставание от Динамо. Хотя через тур, 17 апреля, грандам предстоит еще очная встреча на НСК "Олимпийский", победа в которой может позволить "горнякам" приблизиться к киевлянам.

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"Для подопечных Мирчи Луческу последний матч с Александрией (2:1) был ключевым. Динамо переиграло соперника, но все шло к ничьей. Тогда, возможно, интерес в борьбе за золотые медали возродился бы. Сейчас интрига мертва. Не думаю, что динамовцы упустят свое в нынешнем чемпионате", – цитирует Мирона Маркевича Zbirna.com

Мирон Маркевич

Мирон Маркевич / Фото: AFP

"Такого очкового преимущества Динамо перед Шахтером никто не ожидал. Горнякам может помочь разве что чудо. Они могут стать чемпионами, если Динамо бросит играть, но я в это не верю", – добавил Маркевич

Динамо – Шахтер
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Динамо – Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

КАЛЕНДАРЬ ПОСЛЕДНИХ ТУРОВ УПЛ

21-й тур – 10 апреля

ДИНАМО – Днепр-1
Мариуполь – ШАХТЕР

22-й тур – 17 апреля

ШАХТЕР – ДИНАМО

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23-й тур – 24 апреля

ДИНАМО – Ингулец
Александрия – ШАХТЕР

24-й тур – 1 мая

Ворскла – ДИНАМО
ШАХТЕР – Днепр-1

25-й тур – 8 мая

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ДИНАМО – Мариуполь
Минай – ШАХТЕР

26-й тур – 15 мая

Колос – ДИНАМО
ШАХТЕР – Ингулец

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ДинамоДинамоДин
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4
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Забитые 43
Пропущеные 14
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Шахтер Шахтер Шах
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Пропущеные 15
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Результаты последних матчей: В П П В В
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ВорсклаВорсклаВор
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Забитые 27
Пропущеные 17
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Результаты последних матчей: П В П В В
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КолосКолосКол
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Пропущеные 19
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Результаты последних матчей: Н В В Н П
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Днепр-1Днепр-1Дне
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ИнгулецИнгулецИнг
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Забитые 20
Пропущеные 28
Разница -8
Результаты последних матчей: П В В Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
19
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Забитые 22
Пропущеные 35
Разница -13
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ЛьвовЛьвовЛьв
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Пропущеные 36
Разница -21
Результаты последних матчей: П П П В П

Смотрите, как в 20-м туре Динамо обыграло Александрию 2:1

Смотрите, как Шахтер обыграл Ворсклу 2:0

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